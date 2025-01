Democracia Viva: Pérez afirma que sólo borró chats "íntimos" con Andrade

La diputada Catalina Pérez (ex-Frente Amplio) aseguró que entre los chats pesquisados por la PDI en el marco del caso Democracia Viva, los que aparecen eliminados corresponden a su vida íntima con el fundador de la ONG, Daniel Andrade, quien fuera su pareja hasta que estalló la causa en junio de 2023.

En entrevista con CNN Chile este martes, afirmó que los demás registros referidos al convenio irregular con el Gobierno aparecen en la investigación de la Fiscalía, refutando así reportes de la policía civil que indicaban que también borró conversaciones con el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, su exjefe de gabinete.

"De las tratativas de los convenios, que es el periodo de tiempo investigado, ya sea para el tráfico de influencias o para el fraude al Fisco (investigados), no hay un solo mensaje borrado, ninguno (...) Y en eso quiero ser muy clara, porque se confunden mensajes muy posteriores con mensajes del periodo de investigación", remarcó la parlamentaria, quien enfrentará una audiencia de desafuero en febrero.

En cuanto a los chats que sí eliminó, hizo ver que en el teléfono que entregó "tengo absolutamente todas las conversaciones, el registro de situaciones íntimas que uno tiene con una pareja. Y efectivamente borré el registro de imágenes o conversaciones personales que yo tenía con mi pareja, y que no tenían absolutamente nada que ver con el caso (...), y a propósito del festival de filtraciones que lidera la Fiscalía, me parece que fue una prevención acertada de mi parte".

"No hay antecedentes de fraude al Fisco"

Entre los mensajes publicados en la prensa por estos días, está uno que Andrade envió a Pérez en junio de 2022, anunciando que Contreras le había informado que "parece que pueden salir las lucas", poniendo en tela de juicio el relato de la diputada, quien incluso en la entrevista con CNN insistió que desconocía el irregular convenio entre el Gobierno y la fundación.

Consultada al respecto, explicó que su entonces pareja le había mencionado la postulación de proyectos en Antofagasta: "Me comunicaba mediante mensajes que tenía distintas reuniones por diversos temas. Luego, en enero de 2023, se nos levanta la primera alerta, se nos consulta, y ahí es cuando yo pregunto respecto a la existencia de los convenios".

"Posteriormente, una vez estallado el caso, tomo mayor conocimiento al respecto. Esa es la línea de tiempo que he sostenido ante la Fiscalía, que es concordante con los mensajes que se han conocido a través de filtraciones, y es lo mismo que he sostenido desde el día uno hasta hoy", enfatizó Pérez.

"En concreto -continuó-, la Fiscalía me acusa de fraude al Fisco, de haberme coludido con otras personas para defraudar al Estado, y de haber proveído los medios para que esa defraudación pueda ocurrir, y no hay absolutamente ningún antecedente en la carpeta de investigación que dé cuenta de la existencia del fraude al Fisco, como no lo había del delito de tráfico de influencias, que fue el que se me buscó acusar anteriormente".

Sobre la nueva causa en su contra, referida a la presunta interrupción ilegal de un embarazo, la diputada admitió que "no sé qué información ginecológica habrá para que después, eventualmente, me acusen del delito de aborto, que es lo que entiendo que ahora está buscando perseguir la Fiscalía".

"Me da vergüenza"

Dicho esto, calificó como "horribles" otros mensajes donde incitaba a Andrade a realizar gestiones para establecer que la sede de Democracia Viva no era una oficina de fachada: "Es medio fuerte decirlo así, pero no sé quién es esa persona, me da vergüenza, no tengo otra forma de describirlo. Creo que fue un error, pero que no es solamente imprudencia".

"La única explicación que me doy en términos de motivación, tratando de reconfigurar un poco lo que estábamos viviendo en ese momento, es que fue una búsqueda desesperada por proteger a alguien que sentía estaba en el corazón de una polémica, que hasta entonces, para mí era una polémica comunicacional. Y también un temor mío muy fuerte, una desesperación muy fuerte de sentir que se me estaba involucrando en algo en lo que yo no tenía absolutamente nada que ver", argumentó.

Si bien Pérez cree que ello representa "un descriterio" de su parte, volvió a desligarlo de la comisión de delito alguno, pues apuntó que "en general, el interés de todos los mensajes de esa época era buscar proteger, de muy mala manera, a quien entonces era mi pareja".

"Parte de la reflexión de todo este tiempo es que me parece que todos tenemos un punto ciego. Y muchas veces, está en la priorización de tu relación afectiva, de tu relación amorosa, el amor que sientes por una persona y en el cual confías ciegamente. Yo jamás pensé que aquí había alguna irregularidad (...) Por cierto, fue un error confiar ciegamente en mi pareja en ese momento, y no haber indagado más", reconoció.