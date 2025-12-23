Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Exalcalde de Rancagua fue condenado por cohecho, fraude al fisco y lavado de activos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La sentencia de Juan Ramón Godoy se conocerá en enero, y la Fiscalía pide 23 años de cárcel.

Exalcalde de Rancagua fue condenado por cohecho, fraude al fisco y lavado de activos
 ATON

El también exintendente de O'Higgins asistió de manera telemática a la audiencia en que se leyó su veredicto: culpable.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua declaró al exalcalde Juan Ramón Godoy culpable de los delitos de cohecho agravado, cohecho en concurso con fraude al fisco y lavado de activos, y lo absolvió de cargos por malversación de caudales públicos y delitos tributarios.

La Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins solicita 23 años de cárcel por los delitos de los que se declaró responsable al exjefe comunal, y la sentencia que resuelva el tribunal se conocerá el viernes 9 de enero al mediodía.

Godoy, exmilitante del Partido Socialista, lleva 20 meses en prisión preventiva (tiempo que se va a abonar a su pena) y asistió a la audiencia de lectura de veredicto de forma telemática.

La investigación en su contra se abrió en 2022, luego de que Ciper revelara que, a sólo cuatro meses de haber asumido, adjudicó por trato directo 207 millones de pesos a la empresa de un amigo, Javier Cornejo, condenado por soborno en esta misma causa.

Juan Ramón Godoy fue concejal de Rancagua entre 2008 y 2014, intendente de O'Higgins durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2015-2016) y alcalde de la capital regional entre 2021 y 2024.

