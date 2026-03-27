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Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Fiscalía formalizará en mayo a Joaquín Lavín León

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

La imputación contra el desaforado diputado incluirá fraude al Fisco, falsificación y uso de instrumento privado mercantil, y tráfico de influencias.

También fueron convocados a esta audiencia su exasesor Arnaldo Domínguez y los empresarios Felipe Vásquez y Juan Silva.

Fiscalía formalizará en mayo a Joaquín Lavín León
 ATON (archivo)

El Ministerio Público presume que el ex-UDI cometió delitos de corrupción en el Municipio de Maipú durante la gestión de Cathy Barriga.

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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago programó para el 4 de mayo a las 09:00 horas la audiencia de formalización contra el desaforado diputado Joaquín Lavín León (ex-UDI), acusado de cometer delitos de corrupción en el Municipio de Maipú durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga, entre 2016 y 2021.

Menos de una semana después de que la Corte Suprema notificara el desafuero de Lavín León, la Fiscalía Metropolitana Oriente informó este viernes que será imputado por fraude al Fisco, falsificación y uso de instrumento privado mercantil, y tráfico de influencias.

El fiscal a cargo de la causa, Cristóbal Salazar, recordó que "la presente causa nace en el contexto del fraude al Fisco investigado en contra de la exalcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Maipú (Barriga). En esa investigación, se dio cuenta de diversos antecedentes en los cuales estaba involucrado el exdiputado".

"Por ello, se separó la investigación y se comenzó a realizar una nueva en la cual, a raíz de diversos antecedentes, se pudo constatar otros delitos, como fraude al Fisco, tráfico de influencias, uso malicioso de instrumento privado mercantil y a su vez, delitos tributarios", detalló el persecutor de Alta Complejidad.

En la misma audiencia, el Ministerio Público formalizará cargos contra otros involucrados en el caso, entre ellos, el exasesor parlamentario Arnaldo Domínguez, acusado de fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho agravado y delitos tributarios.

Los demás imputados serán los empresarios Felipe Vásquez y Juan Silva, vinculados con la emisión -por parte de Lavín León- de documentos falsos, como boletas y facturas, entregadas por sus respectivas compañías.

En la causa participan como querellantes la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

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