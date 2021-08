Formalizarán a Javiera Blanco y ex directores de Carabineros por malversación de fondos públicos

La Fiscalía Centro Norte formalizará a la ex ministra de Justicia Javiera Blanco y a tres generales en retiro de Carabineros por una presunta malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.

La audiencia tendría relación con la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en marzo del 2020, por cuanto ésta acusa que, en calidad de subsecretaria de Carabineros, Blanco recibió pagos improcedentes específicamente entre septiembre de 2006 y el 11 de marzo de 2010, "por una suma total no inferior a 47.300.000" millones de pesos.

Estos dineros habrían sido entregados en sobres de papel, primero mensualmente y después trimestralmente.

Aunque en su acción legal el CDE menciona a quince personas, la Fiscalía Centro Norte solo pidió formalizar a siete el próximo 5 de octubre: en concreto, deberán comparecer los ex generales directores Eduardo Gordon (2008-2011), Gustavo González Jure (2011-2015) y Bruno Villalobos (2015-2018).

La querella también nombra a los generales (r) Iván Whipple Mejías, ex director de Finanzas; Flavio Echeverría Cortez, ex jefe de la Unidad de Intendencia de Carabineros, y Héctor Zúñiga Pailamilla, ex jefe de la Dirección de Presupuesto metropolitana.

La ex ministra integró el CDE entre febrero del 2017 y octubre del 2018, cuando renunció debido a polémicas en el marco del caso Sename, una de las tres investigaciones penales en las que estaba involucrada en ese entonces, alegando una "campaña sistemática de desprestigio" en su contra.

Cabe recordar que además de eventuales irregularidades en el programa Ascar y malversación de fondos de Carabineros, por esos años se indagaba la contratación de asesores en Gendarmería en sus tiempos como subsecretaria.