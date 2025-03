Hermosilla regresó a la cárcel criticando "manipulación" de la Fiscalía

El abogado Luis Hermosilla reingresó a prisión preventiva en la tarde de este lunes luego de que la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocara su arresto domiciliario.

Previo a ingresar a Capitán Yáber, Hermosilla dijo que "lo único que yo espero es que en adelante, en toda la investigación, particularmente se tenga cuidado y se respeten todos los derechos y garantías que uno tiene como ciudadano de este país".

"Y lo digo en particular porque me parece que, hasta aquí, la Fiscalía -y en particular la Fiscalía Oriente- está actuando de una manera que vulnera flagrantemente no solo mis derechos, sino que los de muchas personas", acusó.

El penalista indicó que "se está haciendo una práctica no aceptable en este país que la Fiscalía esté manipulando las investigaciones, eligiendo qué investiga y qué cosas no investiga y que, además, esté presionando a las personas que están siendo indagadas o que están imputadas por delito o formalizadas".

Según Hermosilla, los investigados "están siendo presionadas para obtener resultados en el sentido de lo que la Fiscalía quiere, solamente además en la etapa previa a la preparación de los juicios jurados".

Asimismo, sostuvo que "aquí pareciera que basta con que se formalice para que uno sea culpable y eso no es así. Y eso no solo lo tienen que saber los abogados, sino que toda la sociedad chilena. Aquí ser formalizado no significa que uno sea responsable, uno es responsable solo cuando es derrotada la presunción de inocencia a través de una sentencia de un tribunal oral".