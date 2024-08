Los indicios que cercan a Luis Hermosilla por supuesto lavado de dinero

La compra al contado de un departamento por 300 millones de pesos en Concón (Región de Valparaíso) y movimientos bancarios que no se condicen con su nivel de ingresos son algunos de los "indiciarios" del supuesto blanqueo de dinero por el cual el influyente abogado y exasesor del Ministerio del Interior Luis Hermosilla será formalizado el próximo 21 de agosto.

La Fiscalía Metropolitana Oriente imputará al penalista y otras cuatro personas - la abogada Leonarda Villalobos; el esposo de ésta, Luis Angulo; y los funcionarios Renato Robles, de la Tesorería General de la República, y Patricio Mejías, de la Dirección Metropolitana del Servicio de Impuestos Internos (SII)- por soborno, delitos tributarios y lavado de activos.

Este último ilícito compromete más de 20.000 millones de pesos.

Si bien Hermosilla niega el blanqueo, el expediente del fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, establece lo contrario.

"Constan en la cartola de transferencias realizadas desde la cuenta corriente personal de Luis Hermosilla numerosos abonos cuyo destinatario es la Comunidad Edificio (...), que conforme a la periodicidad, monto y glosa de cada operación, inequívocamente corresponden al pago de gastos comunes de un departamento", dice el documento, que fue reproducido por una publicación de Emol.

Entre otras cosas, el expediente concluye que "en la investigación se le tomó declaración al gerente de la Inmobiliaria Gespania, quien dio cuenta que la propiedad en cuestión fue adquirida por la sociedad Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía Limitada, la que fue pagada con cheques girados por dicha sociedad. Sin embargo, no obstante haberse efectuado esta operación el año 2022, a la fecha no se ha efectuado la inscripción de dicho bien raíz en el Conservador de Bienes Raíces respectivo a nombre de la compradora, irregularidad que es indiciaria de blanqueo de capitales por ocultamiento, puesto que, no obstante haberse adquirido la propiedad hace bastante tiempo, esta no figura a nombre de la sociedad compradora".

En su declaración ante Fiscalía, Hermosilla afirmó que tenía una especie de "línea de crédito" con Factop, empresa de los hermanos Sauer, dado que los bancos tradicionales no le otorgaban préstamos.

"Estas conductas, tales como el pago de un bien raíz de contado, con dineros supuestamente provenientes de Factop SpA, justificando patrimonialmente dicha compra con un certificado de la misma sociedad de una supuesta inversión por $300.000.000, y posteriormente la no inscripción de dicho inmueble en el Conservador de Bienes Raíces, son indiciarios de una conducta de blanqueo de capitales, modalidad de ocultamiento, contemplada en el artículo 27 letra b) de la Ley N° 19.913", indica el expediente.

Movimientos bancarios que "no parecen ser compatibles" con los ingresos de Hermosilla

El texto del fiscal, según Emol, da luces sobre otras conductas de Hermosilla. Por ejemplo, consigna que "se puede observar que en el ítem depósitos y abonos, existen 1.025 movimientos desde la sociedad Factop a la cuenta corriente del imputado Luis Hermosilla por un total aproximado de $4.505.767.431, así mismo los principales egresos corresponden al giro de cheques, por un total de $4.796.247.241 en el período 2019-2024".

El texto añade que "los altísimos montos involucrados no parecen ser compatibles con actividades profesionales realizadas por el imputado Luis Hermosilla por concepto de asesorías jurídicas. De suerte tal que el comportamiento bancario previamente descrito, al no tener correspondencia aparente con las actividades profesionales de Hermosilla Osorio, tal como advierte el informe de la Unidad de Análisis Financiero, es indiciario de delitos asociados a maniobras de lavado de activos".

"Estos movimientos implican transferencias de fondos y giro de cheques indiciarios de maniobras de ocultamiento o aprovechamiento de activos provenientes de un origen ilícito, relacionado a los delitos base por los cuales fueron formalizados los imputados Daniel Sauer, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, socios y controladores de las empresas ya mencionadas", complementa el documento.