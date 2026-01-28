"Muñeca bielorrusa": Fiscalía investiga a la senadora PPD Loreto Carvajal

El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, quedó a cargo de una nueva arista del llamado caso "Muñeca bielorrusa", en vista de antecedentes que vinculan a la senadora del Ñuble Loreto Carvajal (PPD) con el entramado de dineros irregulares en el Poder Judicial.

La información en contra de la parlamentaria es parte de la recién conocida declaración del abogado Eduardo Lagos -ya formalizado en la causa madre-, y fue apartada de la carpeta investigativa por decisión de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, consigna La Segunda.

A mediados de enero, Ciper adelantó parte del contenido de la declaración de Lagos, la cual sostiene que Carvajal, que además está casada con el exdiputado Gabriel Silber -otro imputado en el caso-, aparentemente recibió 300 millones de pesos para lograr que el también acusado Yamil Najle se hiciera con el cargo de conservador de Bienes Raíces de Chillán.

La resolución que establece el traspaso de la causa al fiscal Libedinsky, y que solo habla de "una parlamentaria" sin identificar, afirma que Najle le entregó los dineros. Además, adjunta información que podría ser "constitutiva de delito", de acuerdo con la fiscal Wittwer.

La Segunda afirma que el considerable resguardo por parte del Ministerio Público en esta nueva arista se debe a una eventual animadversión entre el abogado Lagos y el exdiputado Silber, quien fuera su socio anteriormente. De hecho, se discutirá la legalidad de la declaración y si puede utilizarse como prueba en una audiencia de cautela de garantías fijada para inicios de febrero.

Carvajal acusó "canallada destinada a silenciar la verdad"

Si bien la senadora Carvajal no respondió al vespertino respecto de la arista abierta en su contra, hace unas semanas envió un comunicado a Ciper, después de que ese medio divulgara su posible vínculo con el caso.

"Esto es absolutamente falso, una canallada destinada a silenciar la verdad y entorpecer el avance de la investigación. No voy a permitir que el señor (Eduardo) Lagos, ni ninguno de los imputados, intente usarme como chivo expiatorio tras la colaboración de mi esposo en Fiscalía", aseveró la parlamentaria.

Cabe mencionar que Silber es colaborador eficaz del Ministerio Público en la causa madre, relacionada con el litigio entre la empresa Belaz Movitec y Codelco, por lo que pese a estar imputado, no ha sido formalizado.

Consultado sobre el tema, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, admitió que "no es mucha la información que yo tengo al respecto, salvo lo que la propia parlamentaria ha señalado públicamente: que esto obedecería a una especie de revancha por la colaboración y las declaraciones que su esposo ha prestado en este caso".

Posibles antecedentes contra senadora Vodanovic

Hasta el momento, sólo los antecedentes de Carvajal fueron traspasados a Aysén, a pesar de que otros parlamentarios ya son investigados en el marco de la "trama bielorrusa", como es el caso de los senadores Matías Walker (Demócratas) y Sergio Gahona (UDI), y el diputado Cristián Araya (Republicanos).

A la vez, se vislumbra la posibilidad de sumar otro nombre a esa lista: el de la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, ya que de acuerdo con una publicación de T13, fue mencionada "en más de una oportunidad" en conversaciones entre un "operador judicial" y uno de los conservadores imputados.

En concreto, la Fiscalía apunta a su eventual rol en el nombramiento de un conservador, así como a una posible "retribución" del suspendido Yamil Najle. Por lo pronto, la parlamentaria dijo desconocer "absolutamente algún tipo, directo o indirecto, de vinculación en la materia".