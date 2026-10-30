ONG se querelló contra exsuprema Vivanco por caso del proyecto Eco Egaña

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago derivó al Ministerio Público una querella presentada por la Fundación Defendamos la Ciudad en contra de la exministra de la Corte Suprema Angela Vivanco, por cohecho y soborno en el caso del complejo habitacional Eco Egaña, en Ñuñoa.

La acción legal también apunta al abogado Eduardo Lagos, Gonzalo Migueles -expareja de Vivanco-, Pablo Medina -controlador de inmobiliaria Fundamenta- y Plaza Egaña SpA, así como otras sociedades vinculadas.

La querella pide investigar el origen y destino de los recursos y la participación de los responsables de la inmobiliaria en las operaciones denunciadas, luego de que en febrero de 2023 la Corte Suprema, en una sala integrada por Vivanco, rechazara la reclamación ambiental contra el proyecto inmobiliario.

"La integración de salas le corresponde al presidente de la Corte, no a los funcionarios", ha señalado Vivanco sobre el caso, aunque Migueles reconoció -cita la ONG en la querella- que recibió un depósito para gestionar con la entonces ministra la resolución.