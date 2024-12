Puerto Coronel: Corte revisa cautelar dictada a alcalde Chamorro

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción comenzó este jueves la revisión de los recursos de apelación que interpusieron seis intervinientes a las medidas cautelares impuestas por el Juzgado de Garantía de Coronel a tres de los imputados -entre ellos, el alcalde Boris Chamorro (PS)- en el presunto caso de corrupción denominado Puerto Coronel.

Al jefe comunal se le acusa de 21 delitos de cohecho por la supuesta recepción, de manera "constante y mensual", de montos que suman un total de 82 millones de pesos desde la empresa mencionada.

Sin embargo, ni él ni los demás imputados -que fueron sometidos a seis jornadas de formalización- quedaron en prisión preventiva, sino -en su mayoría- con arresto domiciliario parcial y total.

Por ello, tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como la Fiscalía apelaron a la resolución del tribunal y pidieron la máxima cautelar para Chamorro, el expresidente del directorio de la empresa Eduardo Hartwick y el exconcejal socialista Eduardo Araya.

Defensas reclaman inadmisibilidad de recursos

La audiencia de hoy partió con las defensas reclamando inadmisibilidad de las apelaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público. Reclamaron, por ejemplo, que faltaba una "S" en una de las acciones y aseguraron que no entendían que la petición era para todos los imputados y no para uno en particular.

Al respecto, José Manuel Corbalán, abogado del SII, dijo que pidió a la corte "que se tenga a bien desestimar estas incidencias (de las defensas), porque creemos que nuestra apelación está bien planteada".

"Cuando se señala que puede haber más de un delito y que nosotros no somos parte de los otros delitos, eso es precisamente el objeto del alegato. Hay delitos que puede ser a su vez un delito tributario y a su vez parte de otro delito", señaló el legista.

Por su parte, la fiscal Glenda Lagos, a cargo del caso, indicó que "la solicitud se refiere a todos los imputados. Están todos mencionados y está fundado el recurso respecto de cada uno de ellos" y "se trata nada más que la falta de una S, pero que claramente se está refiriendo a la petición a todos los anteriores".