Trama Bielorrusa: Codelco expone como víctima en la formalización

Este lunes se desarrolla la tercera jornada de formalización contra los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gonzalo Migueles, este último pareja de la destituida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en el marco del caso conocido como Trama Bielorrusa.

A los aludidos se les atribuye haber participado en la gestión, el traslado y la entrega de pagos provenientes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, destinados a que la Justicia fallara a su favor en el marco de un litigio con Codelco.

Luego de que en los días previos la Fiscalía relatara los hechos y acusara que se pagaron supuestas coimas que llegaron a manos de Vivanco y cómo se lavó ese dinero, Codelco expuso en calidad de víctima, aunque no ha presentado querella.

La empresa estatal acusó que la exministra habría cometido actos de corrupción y eventualmente haber aceptado fondos de la empresa bielorrusa a cambio de fallos. Incluso, apuntan que Vivanco asesoró a los abogados mientras era ministra, y evidenciaron visitas reiteradas a las oficinas de los abogados, además de intervenir para que la causa se viera en la Tercera Sala de la Corte Suprema, solo cuando ella presidía esta instancia del máximo tribunal.

Es probable que durante la jornada se definan las medidas cautelares contra los tres imputados, para quienes el Ministerio Público pidió que se les decrete la prisión preventiva.