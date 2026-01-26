"Trama bielorrusa": Fiscalía pidió prisión preventiva para exministra Vivanco

En el Séptimo Juzgado de Garantía será formalizada este lunes la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien fue detenida este domingo por su participación en la denominada "trama bielorrusa".

En la audiencia de formalización, fijada para las 11:30 horas, Vivanco fue imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos.

Este proceso investiga eventuales pagos de coimas por fallos a favor del consorcio bielorruso Belaz-Movitec en casos contra Codelco, con montos que podrían superar los 100 millones de pesos.

El abogado defensor, Jorge Valledores, solicitó que se declarara la ilegalidad de la detención, argumentando que la medida era innecesaria para la comparecencia de Vivanco en el tribunal y denunciando la falta de tiempo para preparar el caso, dado que asumió la representación apenas un día antes.

Durante la audiencia,Valledores argumentó enfáticamente sobre la vulneración de garantías: "Aquí hay una afectación al ámbito de defensa y que tiene que ver, por un lado, contar con el tiempo suficiente para hacer la preparación de una defensa respecto de un abogado que está partiendo"

"También se vulnera el derecho a designar libremente un defensor, que es lo que ha ocurrido el día de ayer (...) Claramente se provoca un impacto, porque en definitiva se le expone a hacer una discusión sin contar con una defensa técnica", declara el defensor.

El tribunal rechazó la solicitud de la defensa, permitiendo que la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, procediera con la lectura de los cargos. La Fiscalía sostiene que Vivanco habría recibido casi 100 millones de pesos en coimas en diversas fechas entre julio de 2023 y junio de 2024.

El fiscal Marcos Muñoz justificó la urgencia y la forma de la detención basándose en la gravedad de los ilícitos cometidos por una funcionaria pública en ejercicio: "Solamente frente a hechos que son graves, que tienen pena de crimen en la ley que la consagra, sino que además hay antecedentes adicionales que se expondrán, que agravarán aún más esa situación".

Muñoz justificó la urgencia de la formalización argumentando que, dada la extrema gravedad de los hechos, no era viable esperar los tiempos habituales del tribunal. En este escenario, el fiscal sostuvo sobre la gravedad del caso y: "la necesidad urgente de proceder a la formalización de cargos y pedir medidas cautelares".

Fiscalía solicitó la prisión preventiva

En esa línea, el persecutor dijo ante el tribunal que "la Fiscalía va a solicitar que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva respecto de doña Ángela Vivanco Martínez".

"En nuestro concepto se cumplen con los supuestos del artículo 140, su letra A, B y C del Código Procesal Penal, en cuanto que existen antecedentes suficientes que justifican la existencia del delito, así como también que permiten presumir fundadamente la participación de ella en calidad de autora en los delitos de cohecho y de lavado de activos por los cuales se le formuló cargos", afirmó.

Asimismo, el persecutor aseveró que los mecanismos utilizados por Vivanco y Migueles para el lavado de activos "se condicen con conductas subrepticias, ocultas, maniobras que están catalogados, incluso en manuales".

El fiscal Muñoz argumentó de dichos fallos "resultaron pagos o prestaciones económicas millonarias que tuvo que efectuar Codelco Chile con cargo a recursos públicos y que estos dineros llegaron ya a ella o a su pareja, Gonzalo Migueles, quien, en nuestro concepto, era un instrumento para poder recibir el dinero que le era entregado justamente por las personas con las que tenía este vínculo de amistad y oficina de abogados, don Eduardo Lagos y Mario Vargas".

Por el momento, el tribunal determinó que durante esta primera jornada solo se avanzará en la lectura de cargos, postergando el debate sobre las cautelares para permitir que la defensa cuente con la preparación adecuada para argumentar su oposición.