Tópicos: Magazine | Cine

Travis Scott debuta en el nuevo trailer de "La Odisea" de Christopher Nolan

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película debutará en cines el 17 de julio.

Travis Scott debuta en el nuevo trailer de
El rapero Travis Scott será uno de los miembros del elenco de "La Odisea", la esperada nueva película del ganador del Oscar, Christopher Nolan.

La presencia del músico se reveló a través de un nuevo trailer del largometraje, en donde comparte escena con los actores Tom Holland y Jon Bernthal. "Una guerra, un hombre, un truco; un truco para derribar los muros de Troya", es parte del diálogo de Scott en este trailer.

Esta será la segunda colaboración de Travis Scott con el director británico luego de que el rapero compusiera una canción para la película "Tenet" en 2020.

El elenco de "La Odisea" también incluye a Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson y Charlize Theron, entre otros.

La película se estrenará en cines el próximo 17 de julio

