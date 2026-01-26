Síguenos:
Síguenos
Tópicos: País | Presidente Kast

Asociación de Fiscales no ve "algún problema concreto" en tener a Steinert como ministra

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El gremio descartó que la designación de la exjefa regional Tarapacá en el gabinete de Kast amenace la autonomía del Ministerio Público.

Tampoco hizo cuestión del momento en que a la abogada le llegó la propuesta; tema que generó debate político durante las últimas horas.

Asociación de Fiscales no ve
 ATON

Patricia Ibarra, líder de la Asociación, apuntó en Cooperativa que el rol de Steinert como ministra de Seguridad será distinto al que tuvo en la Fiscalía, pues el foco de aquella cartera es la prevención de los delitos y no la persecución de la responsabilidad penal.
La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Patricia Ibarra, afirmó este lunes en Cooperativa que no ve "algún problema concreto" en la nominación de la expersecutora Trinidad Steinert como futura ministra de Seguridad Pública.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, la líder del organismo gremial afirmó que, independiente del momento en que se produjeron las conversaciones para su incorporación al gabinete de José Antonio Kast -algo que fue tema de discusión política en las últimas horas-, la situación no afecta la autonomía del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo.

"Nosotros no podemos opinar respecto de lo que sectores políticos quieran señalar en relación a la decisión que toma el Presidente electo, porque él es libre para tomar esta decisión y designar en el cargo a quien estime pertinente", declaró Ibarra.

Imagen foto_00000003
La situación es calificada como algo novedoso y nunca antes visto para el ámbito judicial chileno y el propio Ministerio Público. (FOTO: ATON)

Un punto clave de la discusión, según la fiscal, radica en que "los fiscales de Chile tenemos un rol constitucional de dirigir la investigación trabajando con las policías, dar protección a las víctimas y testigos y ejercer la acción penal, es decir, llevar los casos a juicio".

En contraste, el Ministerio de Seguridad tiene "objetivos distintos, más que nada de seguridad ciudadana, de orden público", y un rol "más bien preventivo", mientras que los fiscales solo actúan "una vez que se denuncian" los hechos.

Negó algún riesgo para la autonomía de los persecutores

Asimismo, descartó que exista un riesgo para la autonomía de los fiscales con la decisión de Kast, dado que "el Ministerio Público es una institución jerarquizada, hay instructivos, hay instrucciones generales que emanan del fiscal nacional".

Ibarra subrayó en Cooperativa la importancia de que los fiscales cumplan con los lineamientos de investigación, objetividad e imparcialidad.

Además, hizo una distinción entre una decisión personal legítima de transición profesional y la búsqueda de "intereses personales a cambio de favores", lo cual sí sería "constitutivo de delito".

Imagen foto_00000004
Patricia Ibarra precisó que "el Ministerio de Seguridad tiene objetivos distintos, más que nada de seguridad ciudadana, de orden público", con una tarea más de prevención. (FOTO: ATON)

No ve "algún problema concreto"

Finalmente, presidenta de los fiscales destacó que la situación de Steinert es "algo novedoso para todos los ciudadanos y también para el Ministerio Público", ya que "es primera vez que ocurre"; pero también existe un "periodo de transición" entre el anuncio y la asunción del cargo, en marzo, lo que ayuda a partir aguas entre la función anterior y la próxima de la abogada Steinert.

Concluyó, en resumen, señalando que no ve "algún problema concreto" en la situación de la exfiscal, independiente del momento en que se produjeron las conversaciones para su incorporación al gabinete, más aun si nadie -salvo los involucrados- sabe los términos y la fecha en que se formuló la propuesta, ni cuándo se produjo la aceptación.

