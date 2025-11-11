Trama Bielorrusa: Justicia abrió sumarios contra conservador y notarios

En el marco de la investigación por el caso contra la destituida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por el caso conocido como Trama Bielorrusa, la Corte de Apelaciones de San Miguel abrió sumarios contra el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y los notarios de San Miguel Claudio Barrena y Rodrigo Ortúzar, y el exnotario interino de La Cisterna Fernando Martel.

Este martes se desarrolla la cuarta jornada de formalización por este escándalo derivado del caso audio, protagonizado por el abogado Luis Hermosilla, en el que se investigan presuntos pagos de sobornos por diversas intervenciones en diferentes causas, nombramientos y favores a empresas. Entre ellos está la acusación que apunta a Vivanco por recibir supuestas coimas que le pagó el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en medio de un litigio judicial con Codelco que terminó con un fallo contra la estatal.

En este contexto, la Fiscalía expuso ante el tribunal de garantía que revisa los hechos una conversación entre Yáber y Barrena que duró cerca de 12 minutos, en la que el primero trata de "coimeros" a Vivanco y Gonzalo Migueles, su pareja, y acusa al abogado Mario Vargas, también formalizado, de haberle pasado dos millones de dólares.

En la acción del tribunal de alzada, que fue respaldada por la Corte Suprema, se apunta también al conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Najle, como colaborador de Yáber, por lo que se espera que la Corte de Apelaciones de la capital de Ñuble se pronuncie al respecto.