Tras aplazamiento, Justicia revisa querella de capítulos contra exfiscal Guerra

Después de 20 días de haberla aplazado, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago celebra esta jornada la audiencia para revisar la querella de capítulos contra el exfiscal Metropolitano Oriente Manuel Guerra, investigado por el Ministerio Público por presuntos vínculos y gestiones irregulares con Luis Hermosilla.

La querella fue presentada por la Fiscalía de Arica, que busca que a Guerra le quiten el fuero para formalizarlo por los delitos de violación de secreto, prevaricación administrativa y cohecho agravado.

En concreto, el Ministerio Público sostiene que el otrora fiscal mantenía chats con Hermosilla y hacía gestiones para él, como favorecer, en distintas causas judiciales, a personeros y cercanos del Gobierno de Sebastián Piñera.

A cambio -acusa Fiscalía-, Guerra recurría al desacreditado abogado y al exministro del Interior Andrés Chadwick -primo hermano de Piñera- para buscar oportunidades laborales, hasta que terminó trabajando en la Universidad San Sebastián, donde Chadwick era presidente de la junta directiva.

¿Hermosilla y Chadwick serán formalizados?

Por estos motivos, también Hermosilla y Chadwick figuran como imputados en la investigación. De hecho, el ente persecutor afirma que el primero actuó como intermediario en gestiones entre el segundo y Guerra, obteniendo favores en causas que afectaban al propio exPresidente Piñera, como Dominga y Exalmar.

Sin embargo, el fiscal regional de Arica y líder de la indagación, Mario Carrera, mantiene en duda si los dos pueden ser formalizados: "Eso es parte de lo que tenemos que analizar en su momento. Las imputaciones que se vayan a hacer después tienen que ver con un análisis de mérito y cuáles son las pruebas que tengamos en concreto para acreditar un determinado hecho de delito", dijo.

Defensa: No se pueden acreditar los delitos imputados a Guerra

Los antecedentes contra el exfiscal Guerra fueron expuestos en la audiencia de hoy por el ente persecutor para respaldar su desafuero, pero el abogado defensor, Felipe Polanco, sostiene que no se pueden acreditar los delitos imputados.

"Por una parte, no hay peticiones de beneficio económico de ninguna naturaleza por parte de Manuel Guerra que se hayan formulado a Luis Hermosilla ni a ninguna otra persona", señaló.

"Tampoco (se puede acreditar que) ha habido infracciones a los deberes del cargo en los principales capítulos que se le imputan: el caso Penta, Dominga, etcétera; sino que se fueron explicando razonablemente cuáles fueron los motivos que tomó o tuvo en consideración Manuel Guerra para los efectos de tomar cada una de esas decisiones", afirmó Polanco.

El tribunal dará a conocer su decisión de acoger la querella o no el 2 de enero de 2026. En caso de acogerla, Guerra será desaforado y podrá ser sometido a una audiencia de formalización por los delitos que se le imputan.