Tópicos: País | Judicial | Drogas

Formalizan a gendarme que intentó ingresar sustancias ilícitas a la cárcel de Valparaíso

Esta jornada formalizan a un gendarme que intentó ingresar sustancias ilícitas a un módulo de la cárcel de Valparaíso.

El hecho ocurrió el 31 de diciembre, cuando Gendarmería ordenó la destitución inmediata del funcionario y la apertura de un sumario para determinar reponsabilidades.

La detención del gendarme fue ampliada en un principio y hoy se desarrolla su audiencia de formalización -en completa reserva a solicitud de la Fiscalía-, donde le acusan del delito de tráfico de drogas. 

