Formalización de miembros del Primer Comando de la Capital reabre discusión sobre secreto bancario

La formalización de 20 imputados sindicados como miembros del Primer Comando de la Capital, considerado como la mayor organización criminal de Brasil, reabrió el debate sobre el levantamiento del secreto bancario, que se encuentra en comisión mixtras tras ser rechazado en el Senado.

Este domingo, se realiza la cuarta audiencia de formalización en la que se resolverán las cautelares de 19 de los 20 imputados miembros de la organización brasileña, acusados en el país de tráfico de drogas, robo a bancos y a empresas de valores, asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico, además de actos ocurridos concretamente en la comuna de La Pintana.

Del total, 13 de los imputados ya se encontraban en prisión: cinco están en el CDP Santiago Sur, dos en Colina 1, otro en Colina 2 y cinco en recintos penitenciarios regionales. Los seis que estaban en libertad fueron capturados en el contexto de la "Operación Sintonía", que conllevó entradas y registros a 24 domicilios y allanamientos en nueve centros penitenciarios, lo que incluyó la estrategia de un agente encubierto de origen brasileño.

El fiscal Héctor Barrios aseguró que la organización está operando en Chile desde 2019 y tiene integrantes detectados en cárceles de Arica a Punta Arenas.

Asimismo, planteó que los acusados fueron "bautizados" por la estructura criminal, lo que implicó ciertos requisitos de ingreso como una minuciosa investigación de antecedentes personales, familiares y penales, además de entrevistas con preguntas como si han matado por dinero. En ese sentido, sostuvo que sería útil aprobar la ley para flexibilizar el levantamiento del secreto bancario para la Unidad de Análisis Financiero.

El experto en seguridad y crimen organizado, Diego Hernández, académico de la Universidad de Santiago, coincidió con el persecutor y afirmó que "el levantamiento del secreto bancario, con el objeto de prevenir que sea utilizado el sistema financiero con el propósito de lavar activos, es una herramienta útil".

"Sobre todo entendiendo que estas organizaciones requieren del sistema financiero para poder lavar los activos y poder utilizar estos rendimientos ilícitos. Es clave entender el modelo con que opera, y este principalmente inicia con el control de las cárceles, en la cual logran reclutar a personas que participan del grupo, de la organización criminal, y a partir de esto empiezan a establecer redes", agregó.

Senador Castro: Chile está siendo epicentro de disputas de bancas internacionales

Por otro lado, el fiscal Barros aseguró que la investigación detectó a otros 30 sujetos miembros del Primer Comando de la Capital, por lo que también se presume que existan más además de los 20 imputados.

Bajo ese marco, el senador Juan Luis Castro (PS) planteó que "la detección de este comando en Chile demuestra que hay una infiltración profunda, de años, en las cárceles especialmente. Y hoy día, claramente, tenemos además una disputa territorial con el Tren de Aragua. Chile está siendo epicentro de disputas de bandas internacionales".

"Eso que nadie creía, llegó y se instaló. Y es un fenómeno que volverlo atrás va a ser muy difícil, pero hay que neutralizarlo", aseveró.

La diputada Gloria Naveillán (PNL) apuntó que la instalación de las organizaciones criminales internacionales en el país "demuestra claramente cómo la inteligencia en Chile prácticamente no existe, la inteligencia interna ni externa desde hace décadas. Y eso me parece una situación gravísima, porque estamos constatando algo que ya está dentro de Chile, pero no fuimos capaces de detectarlo cuando estaba entrando. Las respuestas de las policías son reactivas, básicamente; no es más allá que eso".

El Ministerio Público sostiene que 16 bandas criminales tienen presencia en Chile o tienen vínculos con el extranjero; además, otras tres tendrían una presencia incipiente en el país.

Algunas de estas organizaciones, además del Primer Comando de la Capital, son el Tren de Agua de Venezuela; Los Espartanos y Los Chotas de Colombia; Bang de Fujian de China, y Los Trinitarios de Estados Unidos y República Dominicana, las que cometen delitos desde la extorsión y el tráfico de drogas hasta homicidios y trata de personas.