Formalizarán a ex rugbista del Craighouse por agresión en 2017: Querellante lamentó demora de la Fiscalía

El Ministerio Público imputará cargos por lesiones a Matías Garafulic, por su presunta responsabilidad en la golpiza que recibió Vicente Moral en septiembre de 2017, en un sevicentro de Lo Barnechea, hecho que quedó filmado por las cámaras de seguridad del local.

El caso involucra a Garafulic y otros jóvenes, todos en la época miembros del equipo de rugby del exclusivo colegio Craighouse, de la misma comuna.

Para el abogado querellante, Vinko Fodich, la decisión de la Fiscalía es valorable, pero tardía: "Nos llama la atención que existiendo pruebas desde el año 2018, recién se tome esta decisión en el año 2020".

La audiencia quedó fijada para el 19 de junio, de forma telemática, ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

De acuerdo a la querella, "el 15 de septiembre de 2017 la víctima se encontraba comiendo al interior del local de comida Pronto Copec, ubicado en avenida Los Trapenses, cuando un grupo de escolares comenzó a hostigarlo".

"Fue en ese momento cuando uno de los individuos insultó a Moral, generándose así la golpiza: 'Me empujó hacia adelante, yo me levanté rápidamente, lo alejé y recibí en ese instante, un golpe de puño en el rostro muy fuerte, que me rompió el labio superior. Luego, intervino otro sujeto, amigo del primero, que procedió a golpearme en forma reiterada en distintas partes de mi cuerpo y especialmente en mi nariz, y ante la intensidad de los golpes, comencé a sangrar de inmediato'", relata la víctima en la acción judicial.

Según Fodich, "existen muchos antecedentes, sobre todo un video que grabó todo lo ocurrido, de las cámaras de vigilancia del servicentro, donde se ve claramente la agresión que desplegó Garafulic, agresión que podemos calificar de cobarde porque se ayudó por, al menos, cuatro amigos para agredir a una persona que estaba comiendo en ese local".