Carmen Frei: Los dichos del doctor Beca no son novedad

La ex senadora Carmen Frei respondió a los dichos del doctor Juan Pablo Beca, yerno del fallecido ex presidente Eduardo Frei Montalva, quien declaró en el proceso judicial y dijo tener la "convicción" de que la muerte se produjo por una "complicación médica".

La hija del ex mandatario aseguró -a través de un comunicado- que "lo planteado por el Doctor Beca no constituye una novedad. No es más que la creencia que ha sostenido en los últimos 10 años sin conocer los antecedentes y avances de la investigación judicial".

Según Carmen Frei, pese a los avances en la indagatoria, "el doctor Beca no ha querido modificar su punto de vista. Él ha mantenido su posición, no obstante las evidencias reunidas en el trabajo de los tribunales de justicia".

"Más allá de las creencias y opiniones personales, por respetables que pudieren ser, de lo que se trata en este caso es de fundar un juicio en base a las evidencias aportadas en el proceso de la investigación. Esperamos conocer la sentencia del Ministro Alejandro Madrid en las próximas semanas, a la luz de la cual se podrá juzgar la verdad de lo sucedido, en función de las evidencias y no de simples creencias", manifestó.

La declaración de Beca

Según información publicada por el diario El Mercurio este fin de semana, el pasado 18 de diciembre, Beca declaró como uno de los testigos que estuvieron presentes en las dos operaciones del ex mandatario ocurridas en 1982.

Juan Pablo Beca, de 80 años, entró al quirófano como persona de confianza del mandatario ya que estaba casado con Isabel Frei, quien falleció hace casi dos años.



"Él era mi suegro y por ende mantuve una relación de cercanía con él y su familia desde mucho antes de que fuera presidente de la República. Durante el período posterior al 11 de septiembre seguí manteniendo relación con él", explicó Beca.

El médico además manifestó su "extrañeza de que nunca me citaron antes, pero desde el momento en que se planteó la duda de muerte, y que fue alrededor del año 2000, yo le expresé a la hermana de mi señora que estaban equivocados, que no tenía ningún sentido y, a la pregunta que mi hicieron, señalé que no podía descartar nada y se produjo una diferencia".

"Yo no lo creo, mi señora y mis hijos tampoco lo creen y esto se lo puse por escrito a Eduardo Frei hijo en una carta, en que le expliqué lo que yo sabía, y que médicamente no tenía ninguna duda respecto del tema de la muerte de don Eduardo Frei, pues tengo la absoluta convicción de que su muerte se debió solo a una complicación médica", agregó.

Respecto a las operaciones, Beca aseguró que "fue una decisión personal" que él apoyó. "No le hice recomendación, porque no competía, por mi especialidad. De modo que fue una decisión personal", explicó el médico pediatra.

Sobre la segunda operación, "hubo por lo menos 24 horas de espera imperdonables; quiénes participaron de esa decisión, no lo sé. Sí sé que, reingresado a la Clínica Santa María, se tomó una radiografía y había una evidente perforación intestinal", declaró.