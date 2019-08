El ministro en visita Mario Carroza confirmó que Mauricio Hernández Norambuena, alias "Comandante Ramiro", ya se encuentra en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago después de ser extraditado desde Brasil la madrugada de este martes. El juez que investigó el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, causas en las que está condenado el ex frentista, dijo que es un "tema no resuelto" la pena que tendrá que llegar a cumplir Hernández, quien en un principio fue sentenciado a dos cadenas perpetuas. Sin embargo, Brasil puso en su momento la condición de que las sanciones no superaran los 30 años.

