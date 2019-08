Los argumentos del "comandante Ramiro" para que le descuenten 16 años de cárcel

El ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, alias "Comandante Ramiro", insistió ante el juez Mario Carroza que, al momento de su regreso desde Brasil, se encontraba en prisión preventiva y que por eso corresponde que se le abone dicho tiempo a su pena en Chile.

Según el ministro de Justicia, Hernán Larraín, el regreso de Hérnandez se logró estableciendo un techo de 30 años de pena, de los cuales el ex frentista debería cumplir 27 en las cárceles chilenas ya que los otros años que permaneció detenido en Brasil no correspondían a sus crímenes en Chile.

En su encuentro con Carroza, el "comandante Ramiro" disputó esta tesis del Ejecutivo e insistió en que estaba en prisión preventiva por el pedido de extradición en 2003, solicitando abonar los 16 años.

"En Brasil me encontraba en régimen cerrado y tengo entendido, por lo que se me informó siempre, que estaba cumpliendo la preventiva y ese tiempo se iba a abonar mientras se resolvía mi extradición; y mi apoderado señor Espinoza, va a solicitar a la abogada de Brasil los documentos fundantes de la 'preventiva' y lo que ello conlleva, para presentarlos en este proceso, en razón de abonar ese tiempo de Brasil a la pena impuesta acá. El pedido de extradición se realizó en el año 2003 y aceptado en el año 2006 y en esa fecha se me otorgó la detención provisoria por el proceso de extradición y desde ahí se comienza a contar el tiempo. Eso es lo que tengo entendido", dijo en su declaración, a la que accedió La Tercera.

El ex frentista señaló que "a raíz de que yo tenía más de la mitad de la pena cumplida en Brasil, por los hechos de Brasil, al salir extraditado mi pena se dio por cumplida, y por lo mismo estoy seguro de que yo estaba privado de libertad con detención preventiva. Es más, eso está escrito y es el documento que enviará la abogada de Brasil, y ese tiempo se puede abonar a las penas por los procesos por los cuales he sido extraditado".

"Quisiera indicar que como yo ya estaba preso cuando llegó la extradición y se accedió a ella, se escrituró la detención preventiva por ese hecho", remató Hernández.

Ahora será menester del ministro Carroza determinar el tiempo que el "comandante Ramiro" deberá pasar tras las rejas.