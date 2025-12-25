Defensas presentaron recursos de amparo contra juez de "Operación Apocalipsis"

El Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago lleva a cabo este jueves la séptima jornada de formalización del caso "Operación Apocalipsis", indagatoria que destapó una red de corrupción al interior de Gendarmería, en el que funcionarios burlaban protocolos de seguridad para facilitar el ingreso de elementos ilícitos y visitas irregulares a las cárceles.

Las defensas de los imputados presentaron un recurso de amparo contra el juez Francisco Ramos, acusándolo de un actuar ilegal y arbitrario.

"El recurso de amparo deducido por la gran mayoría de los defensores privados, dice relación con las diversas infracciones que se han llevado a cabo en la sustanciación del proceso, como el no tener acceso directo de la defensa con sus representados, el no poder incidentar por tener los micrófonos apagados, el abandono de defensa en casos que estimamos que no procede, entre otras cosas", explicó María Ignacia Becerra, abogada defensora de cinco imputados en el caso.

"Ese está pendiente de resolución y de verse todavía en la Corte. Entiendo que ya se le pidió informe al tribunal para efectos de que ellos expliquen o el juez más que nada, lógicamente Ramos Pasos, explique por qué supuestamente se han dado estas infracciones", complementó la jurista.

Los 70 imputados y sus cautelares

De los 70 imputados en la causa, ocho de ellos ya cuentan con medidas cautelares: seis quedaron con arresto domiciliario total y dos en prisión preventiva. El Ministerio Público solicita prisión preventiva para el resto de los involucrados.

Otros 15 acusados aceptaron voluntariamente la prisión preventiva, a cambio de futuros beneficios procesales.

Tres defensas adicionales aceptaron, durante esta jornada, la prisión preventiva de sus representados, mientras que las restantes agotan argumentos para evitar la cárcel y optar por medidas menos gravosas.

Experto: "Se solicita dejar sin efecto todo lo obrado"

El abogado Mario Espinosa, director legal de Grupo Defensa, detalló el argumento técnico de los recursos de amparo presentados por las defensas: "Se acusa al juez Francisco Ramos de un actuar ilegal y arbitrario al impedir entrevistas privadas entre defensores e imputados, limitar las intervenciones de los abogados y mantener condiciones que, según el recurso, afectan la inmediación y el debido proceso", indicó.

"Acá se solicita que se deje sin efecto todo lo obrado en la audiencia, que se ordene su repetición ante otro juez y que se restablezca el imperio del derecho antes que se adopten decisiones como la prisión preventiva. Pareciera ser medidas de las defensas para poder postergar la decisión sobre las medidas cautelares, pues se espera que haya una fuerte probabilidad de que se dicte prisión preventiva en contra de ellos", agregó el letrado.

Retorno de abogado defensor

Un hecho relevante de la jornada fue el retorno del abogado Benjamín Escobar, a quien se le había impedido ejercer la defensa el pasado domingo por una presunta llegada tardía. Tras presentar los recursos correspondientes, Escobar fue reintegrado a sus funciones.

Se espera que la audiencia, dada su extensión y la cantidad de intervinientes, se prolongue hasta mañana, día en que finalmente se determinarán las medidas cautelares para la totalidad de los acusados.