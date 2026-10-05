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Tópicos: País | Judicial | Gendarmería

Formalizan a exdirigente de gendarmes por presunto cohecho y apremios ilegítimos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Alex Vega Torres, exlíder de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), fue aprehendido en el marco de la "Operación Apocalipsis II".

Las pesquisas identificaron un esquema de contrabando sistemático operado por funcionarios penitenciarios y apoyos externos.

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En el marco de la denominada "Operación Apocalipsis II", la justicia lleva a cabo este lunes la audiencia de formalización de cargos en contra de Alex Vega Torres, exdirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), y de su pareja.

Durante la instancia, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, apuntando a su presunta participación en delitos de cohecho, lavado de activos y apremios ilegítimos.

Esta nueva arremetida judicial se suma a la realizada previamente en la misma causa contra Juan Farías, exalcaide del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Punta Arenas, quien quedó sujeto a prisión preventiva luego de que el tribunal estimara suficientes los antecedentes presentados por la Fiscalía para atribuirle participación en un homicidio perpetrado al interior del penal Santiago 1 durante 2018.

Millonarias ganancias ilícitas y patrimonio injustificado

La investigación de la "Operación Apocalipsis II" busca desarticular una extensa red de contrabando e ingreso sistemático de elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios, operada por funcionarios activos y redes de apoyo externo.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el persecutor penal, la organización criminal habría defraudado y operado ilícitamente hasta acumular ganancias superiores a los 6.000 millones de pesos.

En el caso específico de Vega, el Ministerio Público detalló que el exdirigente gremial mantiene 131 millones de pesos sin declaración formal.

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