Formalizan a exdirigente de gendarmes por presunto cohecho y apremios ilegítimos

En el marco de la denominada "Operación Apocalipsis II", la justicia lleva a cabo este lunes la audiencia de formalización de cargos en contra de Alex Vega Torres, exdirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), y de su pareja.

Durante la instancia, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados, apuntando a su presunta participación en delitos de cohecho, lavado de activos y apremios ilegítimos.

Esta nueva arremetida judicial se suma a la realizada previamente en la misma causa contra Juan Farías, exalcaide del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Punta Arenas, quien quedó sujeto a prisión preventiva luego de que el tribunal estimara suficientes los antecedentes presentados por la Fiscalía para atribuirle participación en un homicidio perpetrado al interior del penal Santiago 1 durante 2018.

Millonarias ganancias ilícitas y patrimonio injustificado

La investigación de la "Operación Apocalipsis II" busca desarticular una extensa red de contrabando e ingreso sistemático de elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios, operada por funcionarios activos y redes de apoyo externo.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el persecutor penal, la organización criminal habría defraudado y operado ilícitamente hasta acumular ganancias superiores a los 6.000 millones de pesos.

En el caso específico de Vega, el Ministerio Público detalló que el exdirigente gremial mantiene 131 millones de pesos sin declaración formal.