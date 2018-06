Gendarmes no descartan movilizaciones tras formalización de funcionario

Las asociaciones de gendarmes se declararon en estado de alerta tras decretarse prisión preventiva este viernes para el gendarme que tenía a su cargo a los reos que torturaron y grabaron a dos de los cuatro detenidos por el asesinato de una mujer en plena vía pública, en el barrio República.

Los funcionarios expresaron que las leyes son garantistas para la población penal y que, con estos hechos, queda en evidencia que los trabajadores penitenciarios están sobrepasados.

De hecho, Héctor Palma, el gendarme formalizado por apremios ilegítimos, se encontraba a cargo de los 176 presos del módulo 11 del Penal Santiago Uno en el momento del ataque.

El dirigente Patricio Garrido indicó que "vamos a estar en un estado de alerta a nivel nacional por las medidas cautelares que le aplicaron a nuestro colega".

"No descartamos ninguna movilización", advirtió.

A su vez, el dirigente Pablo Jaque sostuvo que "ya no sabemos cómo hacer nuestro trabajo. Si no lo hacemos nos acusan por omisión y si lo hacemos nos acusan por maltrato. Entonces, los gendarmes hoy estamos en una confusión tremenda, no sabemos realmente cómo efectuar nuestro trabajo".

Los funcionarios criticaron al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y a la directora de la institución, Claudia Bendeck, y aseguraron que todavía no se han comunicado con el gendarme detenido.