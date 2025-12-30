Más problemas en Gendarmería: Reo fue liberado pese a orden de prisión preventiva

Un nuevo caso de liberación errónea de un imputado quedó al descubierto, luego de que el Juzgado de Garantía de Santiago decretara el pasado 24 de diciembre la prisión preventiva de un acusado, medida que no fue ejecutada por el personal a cargo del recinto penitenciario Santiago 1, lo que derivó en su liberación.

Según informó Gendarmería, la orden judicial "no fue ejecutada por el personal a cargo del recinto, lo que resultó en la liberación del imputado", situación que fue calificada por la institución como una falta grave.

En ese marco, se indicó que el hecho fue notificado de inmediato al Ministerio Público, a fin de que se inicie la investigación correspondiente, asegurando plena colaboración para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, Gendarmería informó que el funcionario responsable del ingreso a la unidad penal fue sancionado y apartado de sus funciones, subrayando que este tipo de conductas "no será tolerado".

De acuerdo con antecedentes consignados por Emol, el imputado corresponde a Mathias Fuentes Rojas, quien había sido formalizado el 23 de diciembre por los delitos de maltrato de obra a personal de la PDI y microtráfico.

Este episodio se suma a un complejo escenario al interior del sistema penitenciario, luego de que en los últimos días se desbaratara una red de corrupción que operaba en los penales de Santiago 1 y San Joaquín, caso que mantiene a 47 funcionarios de Gendarmería detenidos y procesados.

A los gendarmes se les acusa de permitir el ingreso de drogas y elementos prohibidos, además de facilitar visitas irregulares, todo a cambio de beneficios económicos.