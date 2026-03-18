Justicia condenó a sujetos por asesinato de adultos mayores e incendio durante robo en Angol

La Justicia emitió veredicto condenatorio contra tres sujetos que, durante un robo a un domicilio, asesinaron a un matrimonio de adultos mayores y provocaron un incendio en la comuna de Angol (Región de La Araucanía).

Los condenados, identificados como Francisco Javier Mena Andrade, Juan Patricio Riquelme Curipán y Manuel Leonardo Mendoza Mendoza, perpetraron el macabro hecho la madrugada del 31 de diciembre de 2023, acreditó el Tribunal Oral en Lo Penal de la ciudad.

Ese día, se concertaron para sustraer dinero y especies desde el inmueble del matrimonio compuesto por Silvia Pilar Aravena Escalona (69) y Francisco Iván Castro Beltrán (78), ubicado en el sector Lolenco.

Dos de los acusados ingresaron al inmueble, mientras el tercero permanecía en las inmediaciones. En el interior de la vivienda, y aprovechando la superioridad de sus fuerzas, redujeron a las víctimas y las atacaron con un arma cortopunzante, causándoles la muerte en el lugar.

Posteriormente, los sujetos robaron diversas especies, como dinero en efectivo, joyas, una motosierra y un arma de fuego. Luego, con el objetivo de asegurar su huida y ocultar el delito, uno de ellos inició un incendio al interior de la vivienda, que destruyó el inmueble y un vehículo de las víctimas, y carbonizó los cuerpos.

El tribunal acogió la acusación de la Fiscalía y condenó a los responsables como autores de los delitos de robo con homicidio e incendio de lugar habitado, a quienes leerá su sentencia el día lunes 30 de marzo a las 13:30 horas.

El fiscal jefe de Angol, Cristian Gacitúa, pide para los condenados la pena de presidio perpetuo calificado, atendida la gravedad de los hechos y la concurrencia de circunstancias agravantes, entre ellas haber actuado con alevosía y en contra de víctimas adultas mayores.