Justicia confirmó suspensión a inmobiliaria demandada por la Universidad de Chile

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó por unanimidad que la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. está suspendida de realizar acciones relacionadas con las construcciones del sector de Pío Nono, en la comuna capitalina de Recoleta, mientras no se resuelva la demanda interpuesta por la Universidad de Chile.



En abril pasado, el 23° Juzgado Civil de Santiago acogió a tramitación la acción judicial que la "Casa de Bello" y otros vecinos presentaron en contra de la Municipalidad de Recoleta y la inmobiliaria responsable de la construcción y comercialización de los edificios de la intersección de Bellavista con Pío Nono - el denominado "Conjunto Armónico Bellavista"-, que no respetaron las normas de edificación de este sector patrimonial.

En la demanda, la casa de estudios apuntó que las construcciones violan la ley urbanística debido a que los edificios destinados a vivienda se elevaron "a más del doble de altura de lo legalmente permitido", por ello se solicita la anulación de los permisos legales otorgados por el Municipio de Recoleta.

En la acción judicial se solicitó que se anularan los permisos ilegales otorgados irregularmente por el municipio al proyecto, que le permitieron aprobar torres de 19 pisos cada una -más la Universidad San Sebastián- contraviniendo el plan regulador que sólo permite una altura máxima de nueve pisos.

La tercera torre, contigua a la Iglesia del ex Colegio Alemán, está en proceso de construcción y con la acción legal, la Universidad de Chile espera que la autorización de su construcción se ajuste a las normas legales vigentes. Quedó excluida de la demanda la torre cuyos departamentos ya fueron vendidos y que están habitados.

Al acogerse a tramitación la demanda, el tribunal ordenó la suspensión de los efectos de todos los permisos y acciones que signifiquen continuar con las obras o ventas, lo que en la práctica significa que éstas están paralizadas mientras se tramita la acción judicial.

Frente a esta decisión, el 19 de agosto pasado, la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. pidió al 23° Juzgado Civil de Santiago que dejara sin efecto la suspensión decretada, lo que fue rechazado por el tribunal y confirmado por la Corte de Apelaciones, que acogió la tesis de la Universidad de Chile.

Defender "el patrimonio histórico del Barrio Bellavista"

El abogado de la casa de estudios, Eduardo Morales, explicó que "una de las peticiones accesorias que habíamos hecho era que mientras no se resolviera el juicio en su totalidad se suspendieran los efectos de los permisos de edificación y cualquier actuación posterior a éste. Ellos apelaron y el tribunal concedió la apelación y la Corte de Apelaciones le dijo que esa petición no era apelable y, por consiguiente, sigue firme esa suspensión de los efectos de los permisos de edificación. Ellos no pueden vender y la municipalidad no puede otorgar ningún permiso hasta que se resuelva el juicio completo".

La acción de la Universidad de Chile, realizada junto a representantes de funcionarios y estudiantes, pretende defender "el patrimonio histórico y el valor artístico-cultural del Barrio Bellavista" de las negativas consecuencias que ha significado la instalación ilegal de esas construcciones, tales como contaminación ambiental y acústica, sobrepoblación, atochamiento vehicular, entre otros.