Madre de joven asesinado a golpes en Año Nuevo: "Estos psicópatas eligieron al equivocado"

Carol Olivares, madre de Cristóbal Miranda -joven de 20 años que murió tras sufrir una golpiza de un grupo de sujetos durante Año Nuevo en la comuna de Talcahuano (Región del Biobío)-, relató sus impresiones acerca de la investigación que la Fiscalía desarrolla sobre el caso, donde ya hay dos personas en prisión preventiva.

La audiencia de formalización de los referidos imputados se extendió hasta el miércoles y, en ella, el Ministerio Público reveló que la agresión a Miranda y a su hermano, Vicente Miranda, se coordinó en un chat de Instagram denominado "Tokio Manji", nombre que alude a la ficticia pandilla callejera protagonista del manga y anime Tokio Revengers.

Según la Fiscalía, en dicho chat los involucrados enviaban fotos para identificar a las víctimas y escribían textos como "hoy quedan vegetales". En este contexto, presuntamente, los sujetos planificaron una venganza luego de un supuesto conflicto ocurrido antes de Navidad en una discoteca.

"A mí los chats me parecen una forma inhumana. Es como sacado de una película de terror, literalmente. Y todos los que estuvieron en ese chat son igual de culpables", expresó Olivares.

"Aunque no se entreguen, yo estoy confiada en que sí van a caer todos en manos de la justicia. Yo creo que estas mentes psicópatas los eligieron, aunque supongo que se van a ir conociendo los detalles", añadió la mujer.

"No me explico por qué (eligieron a mis hijos); quizás porque creían que eran débiles o que podían con ellos, porque como eran dos hermanos, tenían características particulares. Pero yo quiero decirles que eligieron a los equivocados", amenazó.

El Ministerio Público decretó la reserva total de la investigación por el plazo que establece la ley (40 días), con la posibilidad de renovarla para todos los intervinientes.

Abogado querellante estima más detenciones y pide protección para el hermano del fallecido

A raíz de los antecedentes, los dos sujetos que hasta ahora están en prisión por el caso fueron formalizados por el delito de homicidio calificado, con las gravantes de alevosía y premeditación.

Sin embargo, el abogado de la familia afectada, Remberto Valdés, estima "inminentes" las detenciones de más personas. Asimismo, confirmó que se pidió a la Fiscalía una medida de protección para el hermano de la víctima, Vicente Miranda, por las amenazas expresas que hay en su contra.

"Es inminente el cumplimiento de diligencias investigativas que arrojarán resultados respecto del resto de los integrantes de esta banda criminal que asesinó a Cristóbal Miranda. Además, el Ministerio Público, en plena coincidencia con esta parte querellante, ha decretado por el momento el secreto de la investigación", valoró.

"Tenemos fundadas esperanzas de que las diligencias que se han decretado tengan fruto relativamente rápido, tal vez incluso en las próximas horas. Adicionalmente, el día de ayer (jueves), el ente persecutor accedió a decretar una medida de protección en favor de la familia y en particular de Vicente, atendidas las amenazas", indicó Valdés.