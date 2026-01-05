Fiscalía descarta riña en golpiza que terminó con la muerte de joven en Talcahuano

El Juzgado de Garantía de Talcahuano resolvió este lunes ampliar por segunda vez la detención de dos imputados por su presunta participación en la golpiza que provocó la muerte de Cristóbal Miranda Olivares, exaspirante a oficial de Carabineros, de 20 años, ocurrida la noche de Año Nuevo durante una fiesta masiva en el recinto Espacio Marina.

La ampliación fue solicitada por el Ministerio Público y acogida por el tribunal para resguardar el derecho a defensa, fijándose la formalización para las 13:00 de este martes 6 de enero. Según se informó en audiencia, las defensas manifestaron su intención de presentar nuevos antecedentes, lo que motivó la prórroga.

En representación de la familia de la víctima, la abogada Amanda Fres presentó una querella por: "Homicidio calificado basado en la alevosía, en la meditación conocida y en el ensañamiento", señaló.

"Aquí hay más responsables, por lo menos más de cinco personas; de hecho, se presume que habrían dos personas que participaban en la barra y que también están no identificadas y que también llevaron a cabo este hecho. Esta no fue la única rencilla: había rencillas anteriores; no eran amigos, eran rivales", afirmó Fres.

Una postura distinta expuso Eduardo Arriaga, abogado de uno de los imputados, quien cuestionó la calificación jurídica planteada por los querellantes y sostuvo que: "A la luz de los antecedentes, es exagerado; requiere un estándar de prueba muy alto para aplicar una pena tan severa. Está absolutamente claro que hubo una riña".

"Las declaraciones de los testigos dicen que hubo una riña, y en cuanto a planificación, desconocemos que haya existido alguna para terminar con la vida de alguien", señaló el abogado, agregando que, a su juicio, correspondería analizar un homicidio simple.

En la misma línea, Andrés Cruz, abogado del segundo imputado, sostuvo que: "Estamos dentro del contexto de una tragedia, con un joven fallecido, ocurrida en una pelea en la que muchas personas golpearon y fueron golpeadas, y eso tiene una tipificación específica en el Código Penal".

"Eso es lo que deberá determinarse conforme a los antecedentes que plantee el Ministerio Público", indicó Cruz, descartando también la figura de homicidio simple.

"Riña nunca fue"

Desde la Fiscalía, el fiscal Juan Yáñez fue enfático en descartar que se trate de una riña, señalando que: "Los querellantes pueden decir algo y las defensas también, pero lo que debe quedar claro es que riña nunca fue. Ante la objetividad y el debido derecho a defensa, se autorizó la prórroga de la detención conforme a cautela de garantía", explicó.

Con la ampliación vigente hasta este martes, será en la audiencia de formalización donde el Ministerio Público expondrá los cargos y solicitará eventuales medidas cautelares, mientras continúa la investigación para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar la participación de otros eventuales involucrados.