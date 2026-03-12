Este viernes continúa la formalización contra el exfiscal Guerra: Podría quedar en prisión preventiva

La cuarta jornada de formalización contra el exfiscal regional Manuel Guerra concluyó cerca de las 13:30 horas de este jueves, en una audiencia que continuará este viernes y donde se espera que el tribunal determine las medidas cautelares en su contra.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el expersecutor, quien es investigado por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto en el marco del denominado caso audios.

La investigación se originó a partir de mensajes de WhatsApp que Guerra intercambió con el abogado Luis Hermosilla, los cuales fueron recuperados desde el teléfono del penalista. Según el Ministerio Público, dichos contactos podrían evidenciar eventuales favores o decisiones administrativas adoptadas en beneficio de determinados imputados.

Durante la audiencia, el exfiscal reconoció que existió un intercambio de mensajes con Hermosilla, aunque cuestionó la forma en que se obtuvieron esos chats. Asimismo, se declaró completamente inocente y afirmó que nunca buscó obtener un provecho de su relación con el abogado.

El abogado Rodrigo Medina, coordinador de la Clínica Jurídica y profesor de Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás en Talca, sostuvo que los delitos imputados son especialmente graves por tratarse de infracciones cometidas por funcionarios públicos.

"Son tres delitos funcionarios extremadamente graves porque su ocurrencia afecta la independencia del Ministerio Público en la investigación de los delitos", explicó.

Desde el mundo político también surgieron reacciones. El diputado socialista Marcos Ilabaca sostuvo que, de comprobarse los hechos, el exfiscal debe enfrentar el máximo rigor de la ley.

"Aquí en Chile se tomaban decisiones de carácter criminal entre cuatro paredes entre un grupo de privilegiados, donde un fiscal regional entregaba información reservada a personas interesadas en buscar un fin ilícito. Lo que el fiscal Guerra hizo es inaceptable y a él le debe llegar el mayor rigor de la ley", afirmó.

Por su parte, el diputado republicano Stephan Schubert señaló que, aunque se trata de una situación negativa para el país, es relevante que eventuales delitos de corrupción sean investigados.

"Es una mala noticia que fiscales o exfiscales estén siendo investigados por la eventual comisión de delitos en el ejercicio de su labor, pero si es efectivo lo que se le imputa, me parece positivo que estos casos se investiguen y sancionen", indicó.

La formalización continuará este viernes entre las 09:00 y las 13:30 horas, mientras que la resolución sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía podría conocerse durante la tarde o el sábado.