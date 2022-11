Gajardo por elección de nuevo fiscal nacional: "El proceso tiene que ser muy transparente"

El exfiscal Carlos Gajardo se refirió a la definición de la Corte Suprema de los cinco profesionales que buscan llegar al cargo de fiscal nacional, y comentó que el proceso debe ser "muy transparente", porque Jorge Abbott fue elegido con "reuniones secretas" y eso generó un "daño en la credibilidad y es fundamental recuperarlo".

La última jornada se dio a conocer que la quina final la conforman José Morales, fiscal de Santiago Norte; el exfiscal Ángel Valencia; la abogada Marta Herrera, jefa de la Unidad Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público; Carlos Palma, fiscal regional de Aysén; y el abogado externo Rodrigo Ríos.

Los ministros del máximo tribunal eligieron a Morales y Valencia, cada uno con 17 votos, a Herrera, con 9, a Palma, con 7, y a Ríos, con 3. La quina elegida fue enviada al Presidente Gabriel Boric, quien deberá proponer un nombre ante el Senado, que tendrá que votar para ratificarlo con un quorum de dos tercios.

En conversación con Cooperativa, Carlos Gajardo recalcó que el proceso "necesita ser muy transparente", ya que como Jorge Abbott fue elegido como fiscal nacional "con reuniones secretas, eso generó un daño en la credibilidad y es fundamental recuperarlo y por eso es importante, además de la persona, pero más la forma".

"El gran problema que tuvo el fiscal Abbott efectivamente fue la manera en que fue elegido, que lo fuimos conociendo de a poco todas las reuniones secretas que hubo y luego las decisiones que fue tomando a partir de esas reuniones. Eso generó un daño importante en la credibilidad del Ministerio Público, y es fundamental recuperar esa credibilidad", agregó.

También, destacó que un factor importante es "buscar, con esa máxima transparencia, quien de los cinco candidatos es aquel que reúne las mayores competencias, los mayores méritos, la mejor trayectoria para encabezar la institución, para recuperar el liderazgo de la institución externamente ante la ciudadanía y también del fiscal nacional internamente", y criticó que Abbott tuvo "muy poco liderazgo interno, tuvo conflictos con otros fiscales, nunca se pudo determinar una política de persecución clara, todos los cuales son déficit y yo creo que sus siete años de gestión sean siete años bastante para el olvido".

LA PARIDAD ES IMPORTANTE, PERO NO EN ESTE CASO

Sobre la posibilidad que la abogada Marta Herrera se convierta en la primera fiscal nacional de la historia de nuestro país, el jurista acotó que esto "no puede ser el factor único que determine la votación" y que, en este caso, no es "tan relevante", ya que la paridad "es importante en organismo que son colegiados, donde es importante que exista una mixtura en cuanto a las personas que lo componen, pero en un cargo unipersonal como es el Ministerio Público, creo que lo que debe primar es derechamente el mérito de los candidatos y me parece que cada uno de ellos los tiene".

Gajardo recordó que en las tres quinas anteriores, sólo una vez había habido una mujer candidata para liderar la Fiscalía, y comentó que "no es sólo que para las mujeres sea difícil ser fiscal nacional, es muy difícil incluso quedar en la quina. El Ministerio Público es una institución, a diferencia del Poder Judicial, donde el ascenso de las mujeres es muy complejo".

Finalmente, valoró que "hace cinco años, de los 17 fiscales regionales, había sólo una fiscal regional mujer; el fiscal Abbott, dentro de las buenas cosas que hizo, nombró a varias mujeres como fiscales regionales y hoy día la correlación debe ser como 12-5 aproximadamente, pero sigue siendo muy complejo".