Unidad Anticorrupción de la Fiscalía estima "vital" levantar el secreto bancario

El director de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, se mostró partidario de avanzar en el proyecto que se discute en el Congreso y que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requerir información sujeta a secreto bancario sin autorización judicial previa.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el persecutor afirmó que, desde su experiencia de más de diez años investigando delitos de corrupción, los reportes de la UAF —que actualmente incluyen levantamientos de secreto bancario autorizados por tribunales— han sido clave para iniciar causas de alto impacto.

Una iniciativa como la señalada "es vital", enfatizó Campos, al explicar que una parte importante de las investigaciones por gran corrupción se originan en análisis de movimientos bancarios sospechosos detectados por la UAF.

Casos emblemáticos nacidos de reportes financieros

El fiscal recordó que el denominado "mega fraude" al interior de Carabineros —que involucró 28 mil 398 millones de pesos— se inició precisamente a partir de un reporte de análisis financiero sobre movimientos inusuales en cuentas bancarias.

Del mismo modo, apuntó que múltiples investigaciones por corrupción municipal han surgido tras alertas por operaciones sospechosas o movimientos en efectivo que luego son informados al Ministerio Público, único destinatario legal de estas alertas.

"Muchas investigaciones nacen producto de estos reportes que vienen precisamente con este músculo, producto del análisis de cuentas", explicó.

Mayor agilidad en las indagatorias

Actualmente, el levantamiento del secreto bancario requiere autorización judicial. El proyecto en discusión busca habilitar a la UAF para acceder a esa información en determinados casos sin pasar previamente por un juez, con el fin de agilizar los análisis.

Si bien Campos señaló que la pertinencia técnica de la medida corresponde evaluarla al director de la UAF, a título personal sostuvo que se trata de "una muy buena herramienta" que permitiría contar con reportes "con mayor agilidad" frente al alto volumen de operaciones que hoy se analizan.

A su juicio, fortalecer la inteligencia financiera y promover denuncias internas son elementos clave para anticipar y perseguir delitos contra el patrimonio fiscal, especialmente cuando los indicios surgen a partir de movimientos bancarios anómalos o incrementos patrimoniales injustificados.

Corrupción municipal y denuncias internas

Campos advirtió también en Cooperativa que "la corrupción municipal es un foco preocupante", donde existen "campos de opacidad muy grande" y en los que —a su juicio— se podría avanzar tanto desde el punto de vista administrativo como penal.

En esa línea, sostuvo que además de herramientas como el acceso oportuno a información bancaria, es necesario fortalecer los mecanismos internos de alerta en las instituciones públicas.

"Nos faltan más denuncias desde adentro", planteó, remarcando la importancia de contar con canales seguros para que los funcionarios se atrevan a reportar irregularidades sin temor a represalias.