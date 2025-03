Valencia respalda allanamiento a Cariola: Se deben realizar diligencias sin distinción

El fiscal nacional Ángel Valencia respaldó el allanamiento que se realizó al domicilio de la diputada Karol Cariola (PC), justo en el día en que daba a luz, argumentando que el Ministerio Público tiene que realizar las diligencias de las investigaciones "sin distinción de qué persona se trata".

Durante la mañana, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lidera la investigación del caso Sierra Bella, de la cual surgió una nueva arista que terminó ayer en el allanamiento a la diputada Cariola, se refirió al motivo de la cuestionada diligencia y respondió las críticas del mundo político.

Al ser consultado por La Tercera respecto a si sabía que la parlamentaria estaba en trabajo de parto al momento del allanamiento, Cooper explicó: "Por supuesto que no. Sin entrar en detalles de la investigación que es reservada, en medio de análisis a los celulares de imputados del caso Sierra Bella surgió una información que nos motivó a pedir al tribunal una orden para poder incautar el celular y los dispositivos electrónicos de la diputada. Ese escrito se ingresó al tribunal el jueves y el viernes tuvimos el visto bueno del juzgado".

"Entonces, hubo un tema técnico por el cual la PDI no pudo ingresar el sábado y como se hace en todos los casos, este no es especial, se decidió monitorear el departamento de la imputada. Fue así como la policía ingresó a las 7:00 AM del lunes, recién ahí se enteraron que la diputada no estaba en su hogar y se había trasladado a un centro asistencial", agregó el persecutor.

Respecto al motivo de por qué se realizó la diligencia ese día, Cooper dijo: "Sí, por una razón muy simple: ese día lunes tenía que darle acceso a los intervinientes del caso Sierra Bella de un informe de la PDI , el 487. Ese informe contenía información que daba origen a esta investigación y si bien había dispuesto no entregar esa información a los otros querellantes del caso, sí debía hacerlo a la defensa de la ex alcaldesa Irací Hassler y eso pondría en peligro el éxito de la diligencia dado el nexo entre ambas".

Valencia: "Sin distinción de qué persona se trata"

Durante un punto de prensa desde el Congreso, el fiscal Valencia se refirió a las declaraciones del persecutor Patricio Cooper y ratificó que el allanamiento no tiene que ver directamente con el caso Sierra Bella.

"Entendemos que diligencias de esta naturaleza afectan distintas sensibilidades, eso es completamente atendible, pero el Ministerio Público tiene que realizar las diligencias que van adelante a las investigaciones, sin distinción de qué persona se trata", puntualizó Valencia.

Consultado por las declaraciones de Cooper, el jefe del Ministerio Público señaló que: "No me quisiera remitir a las explicaciones que ya transmitió el fiscal regional de Coquimbo".

"Sin embargo, en mi rol de fiscal nacional, podría eventualmente tener que resolver algún reclamo respecto de esa diligencia. Por tal motivo, por una razón de prudencia, no corresponde que yo emita alguna opinión respecto de la calificación de esa diligencia", complementó.