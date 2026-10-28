Prisión preventiva para autor confeso de homicidio de joven desaparecido en Maipú

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para un joven de 20 años identificado como B.A.G.B., autor confeso del homicidio de Benjamín Galdamez.

El imputado reconoció haber disparado en contra de su excompañero de colegio, quien se encuentra desaparecido desde el 20 de octubre en la comuna de Maipú, asegurando que su cuerpo cayó al Zanjón de la Aguada.

La fiscal Yasne Pastén destacó que se logró "triangular los dos teléfonos, georeferenciarlos a través de las antenas y con esa diligencia se pudo determinar como ellos ingresan juntos hasta el lugar donde se habría producido el hecho y que posteriormente el imputado sale solo de este sitio eriazo".

Mientras que aún se realizan diligencias para encontrar el cuerpo, la defensa del imputado asegura que los hechos ocurrieron en legítima defensa.