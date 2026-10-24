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Tópicos: País | Judicial

Amplían detención de sujeto que confesó asesinato de joven desaparecido en Maipú

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La víctima es Benjamín Galdames (19), que se esfumó el martes; hace cuatro días.

El imputado será formalizado el 24 de octubre para continuar con las diligencias, como la búsqueda del cadáver.

Amplían detención de sujeto que confesó asesinato de joven desaparecido en Maipú
 ATON (archivo)

Se presume que los involucrados tenían una relación de amistad, ya que fueron compañeros de curso.

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Por tres días se amplió el plazo de detención del sujeto que confesó haber asesinado a Benjamín Galdames, un joven de 19 años que desapareció hace cuatro días en la comuna de Maipú.

A la víctima se le perdió el rastro a inicios de semana y, durante la audiencia de formalización, la Fiscalía pidió al tribunal la extensión de la aprehensión debido a diligencias que todavía deben desarrollarse, como la ubicación del cuerpo.

"La jueza, pese a la oposición de la defensa, accedió a la solicitud del Ministerio Público y, por lo tanto, va a haber formalización el día martes" 27 de octubre, dijo la fiscal Yasne Pastén, de la Fiscalía Occidente.

"En primer lugar, estamos en búsqueda del cadáver de la víctima y realizamos una serie de diligencias y coordinando otras, como un rastreo en el río Mapocho con una unidad especializada de la PDI, el análisis de tráficos telefónicos y georreferenciación de los celulares, tanto de la víctima como del imputado", agregó.

Se presume que los involucrados tenían una relación de amistad, ya que fueron compañeros de curso.

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