Amplían detención de sujeto que confesó asesinato de joven desaparecido en Maipú

Por tres días se amplió el plazo de detención del sujeto que confesó haber asesinado a Benjamín Galdames, un joven de 19 años que desapareció hace cuatro días en la comuna de Maipú.

A la víctima se le perdió el rastro a inicios de semana y, durante la audiencia de formalización, la Fiscalía pidió al tribunal la extensión de la aprehensión debido a diligencias que todavía deben desarrollarse, como la ubicación del cuerpo.

"La jueza, pese a la oposición de la defensa, accedió a la solicitud del Ministerio Público y, por lo tanto, va a haber formalización el día martes" 27 de octubre, dijo la fiscal Yasne Pastén, de la Fiscalía Occidente.

"En primer lugar, estamos en búsqueda del cadáver de la víctima y realizamos una serie de diligencias y coordinando otras, como un rastreo en el río Mapocho con una unidad especializada de la PDI, el análisis de tráficos telefónicos y georreferenciación de los celulares, tanto de la víctima como del imputado", agregó.

Se presume que los involucrados tenían una relación de amistad, ya que fueron compañeros de curso.