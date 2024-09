Senador De Urresti enfatizó necesidad de reformar nombramiento de jueces

El senador socialista Alfonso de Urresti abordó en Cooperativa el sistema de nombramiento de jueces, que estas semanas ha estado en la palestra debido a las presuntas conversaciones mantenidas entre el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus y el abogado Luis Hermosilla, y enfatizó la importancia de reformar dicho mecanismo.

"Todo lo que vaya en transparencia, en mérito, es bienvenido. Creo que es importante tener mayor capacidad en la trazabilidad de la vida de los magistrados, sus notas, sus perfeccionamientos; claramente, se puede seguir trabajando en eso", dijo el parlamentario.

"Creo que la corporación administrativa del Poder Judicial, desde el punto de vista del Gobierno Judicial, también es un elemento que es importante de discutir. En cualquier momento se pueden buscar mejoras", sostuvo.

"Yo sí soy un escéptico de reformas que surgen a propósito de un caso puntual. Generalmente, esas reformas no siempre salen lo más eficientes posibles, pero siempre se puede agradecer una modificación que perfeccione (el proceso de nombramientos)", afirmó.

Sin embargo, el legislador enfatizó que "estas discusiones son buenas verlas en su conjunto, no sólo a propósito. No es sólo el nombramiento, sino que hay un conjunto de normas, de funcionamientos (...) por lo que, siendo responsables, al menos yo no propondría un proyecto (que no respondiera sólo a este tópico)", afirmó.