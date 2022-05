Suprema y dichos de ministra de Justicia: "Celestino Córdova tiene una condena y no es por delitos de opinión"

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió este martes a la polémica que generaron los dichos en El Mercurio de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, sobre la situación carcelaria del machi Celestino Córdova, quien cumple condena por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay y que recibió el beneficio de salida dominical.

Al respecto, la portavoz del Poder Judicial dijo, en un diálogo matutino con la prensa, que "Celestino Córdova tiene una condena y esa condena no es por delitos de opinión, como son las prototípicas situaciones que tienen que ver con los delitos políticos, sino con un hecho criminal. Es un homicidio, y un homicidio en condiciones además muy fuertes, muy duras".

"Los delitos políticos se caracterizan por eso: son personas perseguidas por sus ideas, no por sus conductas, y justamente por eso se les conceden una serie de beneficios internacionales y se les reconoce como víctimas de un régimen. Creo que no hay ninguna duda de que hace muchísimos años que estamos viviendo en un régimen democrático donde no se persigue a los opositores políticos y donde la persecución penal tiene que ver con delitos concretos de conducta, no de opinión. En consecuencia seguir discutiendo el tema de los delitos políticos en estas circunstancias a mí me parece que es inconducente", afirmó Vivanco.

"Estamos en presencia de una persona juzgada por un crimen y en consecuencia el tratamiento que se le dé en cuanto a beneficio o no tiene que se atendiendo esa circunstancia procesal de él y no otro tipo de tema", enfatizó.

Respecto de los beneficios penitenciarios, la vocera de la Suprema pidió "tener presentes dos cosas": "Uno, que no los da el Poder Judicial, y, segundo, que los da Gendarmería. En consecuencia, a este respecto Gendarmería tiene que atenerse a su propia reglamentación, a su propia normativa".

En ese sentido, indicó que la salida dominical se trata de "un tema que tiene que ver exclusivamente con ellos (los gendarmes) y, desde ese punto de vista, Gendarmería tiene que responder cuáles son las razones o motivaciones para que una persona en un caso como éste reciba los beneficios penitenciarios".