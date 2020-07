Tribunal declaró ilegal detención de siete personas que participaron de marcha en Chillán

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó ilegal la detención de siete personas que participaron este jueves en una marcha ciudadana contra las medidas del Gobierno por la pandemia, y que tuvo lugar en las calles del centro de Chillán.

En la audiencia de control de la detención, el magistrado Manuel Vilches estimó que "no se cumplen los presupuestos legales para proceder a la detención de quienes participaban en una manifestación pacífica que, según el parte policial, no superaba las cincuenta personas y que no interrumpieron el libre tránsito vehicular o peatonal".

"No se vislumbra interrupción completa de la libre circulación de persona o vehículo, porque ya la vía pública por la cual circulaba esta marcha no autorizada, estaba cerrada para efectos sanitarios, por tanto no se cumple la primera hipótesis de la norma", razonó el magistrado.

El juez agregó que "no se instalaron obstáculos en la vía y lo único que los imputados hicieron fue manifestarse con una pancarta", por tanto, "Carabineros no cumplió con el presupuesto descrito en la norma del artículo 268 del Código Procesal Penal, y se declara ilegal la detención de todos los imputados".

Finalmente, el Ministerio Público se desistió de formalizar la investigación, tras lo cual el tribunal declaró la libertad de los imputados.