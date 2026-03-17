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Tópicos: País | Judicial

Vocero de Temucuicui fue condenado por delitos de robo de madera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El Juzgado de Garantía de Loncoche, en la región de La Araucanía, dictó sentencia condenatoria contra Mijael Carbone Queipul, vocero de la comunidad de Temucuicui, junto a otros tres implicados.

En un procedimiento abreviado, los acusados reconocieron su responsabilidad en los delitos de robo de madera y fraude tributario. Según la investigación, el grupo extraía madera desde predios forestales sin autorización y utilizaba mecanismos para simular un origen legal, ingresando facturación irregular al sistema.

Tras la aceptación de cargos por parte de Carbone, el empresario forestal Daniel Salgado, Elías Muñoz Bucarey y Pablo Poblete, la lectura de la sentencia definitiva se dará a conocer este fin de semana.

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