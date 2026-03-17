Vocero de Temucuicui fue condenado por delitos de robo de madera

El Juzgado de Garantía de Loncoche, en la región de La Araucanía, dictó sentencia condenatoria contra Mijael Carbone Queipul, vocero de la comunidad de Temucuicui, junto a otros tres implicados.

En un procedimiento abreviado, los acusados reconocieron su responsabilidad en los delitos de robo de madera y fraude tributario. Según la investigación, el grupo extraía madera desde predios forestales sin autorización y utilizaba mecanismos para simular un origen legal, ingresando facturación irregular al sistema.

Tras la aceptación de cargos por parte de Carbone, el empresario forestal Daniel Salgado, Elías Muñoz Bucarey y Pablo Poblete, la lectura de la sentencia definitiva se dará a conocer este fin de semana.