Tiene 75 años y le gustan los deportes: apareció el ganador del histórico Kino

Al día siguiente del histórico sorteo del Kino del 21 de agosto, un hombre de la Región de La Araucanía terminó su jornada laboral y vio en su teléfono que el boleto ganador se había vendido en Pucón, exactamente en el supermercado donde él había jugado.

El juego de azar entregaba -tras semanas de acumulación- un premio individual gigante: 8.518.616.740 pesos, el pozo individual más grande entregado en la historia de estos sorteos en Chile.

"Me tiritaba hasta el pelo con la emoción", reconoce el afortunado, que pidió a Lotería de Concepción mantener su identidad anónima, aunque está convencido de que el dinero no cambiará su esencia.

Tiene casi 75 años y se define como una persona activa por naturaleza, que practica varios deportes; y su esposa agrega que es un hombre correcto, especial y de buena conversación.

Según relata, su mayor anhelo ahora como multimillonario es poder conservar su vida, aunque con la certeza de que aseguró el bienestar de su familia.

Ganó miles de millones, pero volvió a jugar

El ganador del Kino histórico reveló además que tiene un particular forma de jugar: "la bolsita de la suerte", que consiste en que poner 25 papeles numerados y uno en blanco dentro de una bolsa, para luego extraer 14 cifras de forma manual, combinación que "decretó" con convicción antes del sorteo oficial.

"Hay millones de personas jugando hoy, pero el ganador seré yo; la máquina sacará los mismos números que me salieron a mí", le anticipó a su esposa antes de que la tómbola en Concepción le diera la razón.

El premio implicó dejar atrás su CuentaRUT y debió -certificados en mano- llegar a un banco para abrir instrumentos acordes al monto, que podría aumentar, porque su rutina implicó también volver a jugar un Kino.