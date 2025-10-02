Superintendencia de Casinos: Esperamos la ley para regular sitios de apuestas

Manuel Zárate, jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego, subrayó este jueves que el reciente fallo de la Corte Suprema que ordena a las empresas de internet bloquear las plataformas de apuestas online no autorizadas en Chile debe cumplirse, pero enfatizó que la solución definitiva requiere la aprobación urgente del proyecto de ley que regula el mercado, el cual actualmente se tramita en el Senado.

El abogado destacó en El Diario de Cooperativa que la sentencia del máximo tribunal es enfática y opera en dos niveles: primero, explicó, "señala de manera categórica, enfática, sin ninguna duda, que las plataformas que ofrecen hoy día apuestas deportivas o experiencias online de un casino de juego que no estén autorizadas son ilegales" y, segundo, "les recuerda a las empresas de telecomunicaciones que prestan servicios de internet que deben pueden y deben bloquear los contenidos que sean ilegales y los contenidos que son ilegales son las plataformas no autorizadas".

Luego de que expertos advirtieran que la medida de la Suprema podría ser evadida, ya que las plataformas podrían modificar sus dominios o surgir con nuevas direcciones no incluidas en la lista de bloqueo, Zárate afirmó que "acá no se trata -y esa es una forma de entender el fallo- de que estas siete empresas de telecomunicaciones bloqueen específicamente determinadas páginas".

"El día de mañana -prosiguió- cualquiera de estas empresas de plataforma le agrega un número, le agrega un carácter y, entonces, ¿estaríamos frente a una página distinta? No. Nosotros entendemos que, en la medida que cualquier plataforma ofrezca apuestas deportivas o experiencias online de un casino de juego no estando autorizado, sigue cometiendo una ilegalidad, y ahí es bien importante la lectura que hagan las empresas de telecomunicaciones".

Proyecto con "facultades bien intensas"

El jefe jurídico de la Superintendencia reiteró la necesidad de que el Senado avance la iniciativa que busca regularizar el mercado multimillonario de los sitios de apuestas.

"Nosotros no tenemos facultades para regular las plataformas online. No las tenemos. El proyecto nos va a entregar esas facultades (...) Está en el segundo trámite en el Senado, en la Comisión de Hacienda. Hay algunas diferencias, el Gobierno presentó hace algunos días un paquete de indicaciones y obviamente tenemos el deseo y la necesidad de que eso se apruebe", indicó.

Según Zárate, la futura ley es crucial porque dotará a la Superintendencia de "facultades bien intensas para ordenar el bloqueo, no solamente de las URL, del dominio en la web, sino también de los medios de pago, que es fundamental para el desarrollo de este de esta actividad comercial".

"No hay herramientas hoy día en el mundo online (para evitar que menores apuesten)"

Finalmente, el jefe jurídico abordó la arista social de las apuestas online, lamentando que mientras que en los casinos físicos autorizados el ingreso de niños y adolescentes está estrictamente prohibido y se fiscaliza, "en el mundo virtual juegan adultos, juegan menores, juegan personas que tienen efectivamente un problema, el jugador problemático, que tiene una adicción que es crítica".

"No hay herramientas hoy día en el mundo online (para evitar que menores apuesten). Por mucho que varias plataformas digan que tienen políticas de juego responsable, al no haber un fiscalizador esas son declaraciones bastante voluntaristas", criticó.

Zárrate concluyó que es "muy frustrante" recibir "reclamos de personas que han sido defraudadas, personas que les han clonado los datos personales, personas que nos reclaman de que la plataforma permitió que jugara su hijo con su tarjeta", pues al no existir una regulación, la entidad no puede ofrecerles ninguna solución.

SII: "Esperamos que este proyecto avance"

Respecto a esto, la directora subrogante del Servicio de Impuestos Internos (SII), Carolina Saravia, fue categórica al señalar que, para el organismo, "las plataformas de apuestas online son ilegales".

"Nosotros tenemos resoluciones que establecen que no se pueden inscribir ni pagar impuestos por su naturaleza. Nosotros lo que esperamos es que este proyecto de ley avance y que, en definitiva, podamos regularizar a estas plataformas de apuestas y que comiencen a operar en Chile con todas las normas que tienen que ver con los casinos de juegos, con las apuestas online, pero también con sus obligaciones tributarias", declaró la autoridad.