Jadue y Muñoz destacaron en conmemoración opositora del golpe de Estado

La conmemoración opositora de los 47 años del golpe de Estado ha estado marcada por el proceso que vive Chile de cara al plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre, donde destacaron dos eventuales presidenciables: el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), el timonel PPD, Heraldo Muñoz.

Los homenajes al ex Presidente Salvador Allende se han extendido durante toda la mañana de este viernes 11 de septiembre, partiendo por el Partido Comunista que llegó frente a la estatua del ex Mandatario con el alcalde de Recoleta, su nombre mejor posicionado en las encuestas como eventual candidato, como contrapeso del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI).

En este contexto, y tras asegurar que existe un "anticomunismo" entre rostros de la centroizquierda, Jadue dijo que él no discute "sobre caricaturas, yo discuto sobre hechos concretos. Lo que me ha llamado la atención es que a mí se me ha cuestionado por ser comunista, nadie ha hablado de mi programa".

"¿Lo que les parece mal es que haya farmacias populares en todo Chile? ¿Lo que les parece mal es que haya ópticas populares en todo Chile, inmobiliarias populares? ¿Les parece mal que la gente pague un precio justo por vivir en este país? Si eso les parece mal discutámoslo, pero lo otro es solamente una caricatura a la que no estoy dispuesto a entrar", planteó.

A 47 años del golpe militar contra el Presidente #Allende, rendimos justo homenaje a su legado y a las miles de víctimas que dejó la dictadura. Con la memoria intacta y el sueño de un Chile digno, seguimos adelante!

Las directivas conjuntas del PPD y PS también llegaron a rendir homenaje a Allende.

Mientras que Muñoz dijo que "como hay algunos que están diciendo que vamos a partir con una hoja en blanco, yo quiero decirles: ¿qué hoja en blanco mayor de la que hubo el año 80? Cuando no habían registros electorales, cuando no había Congreso, cuando habían torturados, desaparecidos, asesinados, exiliados, ahí sí que hubo hoja en blanco".

Hoy frente a la puerta de Morande 80 de La Moneda, recordando al Presidente Salvador Allende y la tristeza y dolor del 11 de septiembre, pero con la mirada puesta en el futuro con esperanza y convicción por el Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre.

"En poco tiempo más tenemos un Plebiscito que puede significar abrir la puerta, liberarnos de la camisa de fuerza que ha representado la Constitución impuesta en dictadura y que finalmente el pueblo de Chile sea el protagonista en la construcción de su futuro, y por eso estamos hoy concentrando nuestros esfuerzos precisamente en un resultado favorable por la opción Apruebo y la opción Convención Constitucional", expresó el timonel PS, Álvaro Elizalde.

Teillier: "El proceso constituyente es un gran anhelo y una gran demanda"

Por su parte, el timonel comunista, Guillermo Teillier, destacó que "el pueblo de Chile ha impuesto un proceso constituyente: un gran anhelo y una gran demanda".

"Salvador Allende, el día del golpe iba a anunciar en la Universidad Técnica del Estado (actual Usach) un plebiscito para cambiar la Constitución, sabiendo eso, sin embargo, los golpistas adelantaron el Golpe de Estado que estaba previsto, según ellos, los días del 18 de septiembre y el cambio de la Constitución está pendiente de entonces, del cambio de la Constitución pinochetista del año 1980; hoy no, hoy el pueblo ha impuesto un plebiscito de nuevo", señaló.

Mientras que la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Alicia Lira, expresó que "es una conmemoración, por qué no decirlo, llena de símbolos y de esperanza, porque hace un año cuando estábamos acá no sabíamos que en un mes más nuestro pueblo despertaría sin vuelta atrás, nuestro pueblo diría basta, no más".

"Tenemos todo por ganar, tenemos todo para cambiar Chile", aseveró.

"Justicia y reparación por las víctimas de ayer y de hoy"

Desde el Frente Amplio, llegó hasta la estatua de Allende la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quien afirmó que se trata de un 11 de septiembre distinto a otros años, existiendo una oportunidad de grandes cambios y, al mismo tiempo, nuevas víctimas de violaciones a los DD.HH. como las ocurridas tras el estallido social.

"Un 11 de septiembre con muchas complejidades porque no sólo exigimos verdad, justicia y reparación por las víctimas de ayer, sino, también, por las víctimas de hoy, del 18 de octubre y de la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país", manifestó.

Pérez indicó que esto "nos recuerda todos los días que memoria también es futuro, y de la mano de los que nos faltan, de la mano de los que cayeron, hoy ya tenemos la oportunidad de enfrentar este proceso político buscando reconfigurar un pacto social que realmente nos representa a todos y todas".

Hasta Morandé 80 también llegaron las víctimas de trauma ocular en el marco del estallido social, quienes pidieron justicia por los casos emblemáticos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai y tantos otros.