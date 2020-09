Heraldo Muñoz: "El bullying político no es gratis, si Jadue ataca va a recibir respuesta"

Luego de que el alcalde de Recoleta (PC), Daniel Jadue, asegurara que existe un "anticomunismo" entre rostros de la centroizquierda, luego de que varios emblemáticos del sector cuestionaran su eventual candidatura al sillón presidencial, el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Múñoz, fustigó sus dichos en Cooperativa.

"El alcalde Jadue dispara contra la DC, contra los socialistas, contra el PPD y contra el Frente Amplio, y califica a la centroizquierda como socialdemocracia neoliberal, pero cuando se le responde con firmeza, se victimiza alegando anticomunismo", dijo el ex canciller y eventual presidenciable en entrevista con El Diario de Cooperativa.

"El bullying político no es gratis y así no se hace unidad. Creo que el alcalde Jadue tiene que acostumbrarse al debate democrático, al debate de ideas, y no a la descalificación, porque cuando descalifica va a recibir respuesta", remarcó el timonel PPD.

El domingo, en entrevista con La Tercera, Jadue aseveró que "en dirigentes de la centroizquierda existe un anticomunismo. En dirigentes, no en sectores. Es súper probable que la ciudadanía haya tenido un sesgo anticomunista al salir de la dictadura, por la campaña que hizo la dictadura, de exterminio físico y político del PC, que se vio prolongada en algunos sectores de la Concertación después del término formal de la dictadura, pero la ciudadanía ya dejó de creer esa campaña".

Por otro lado, después de que Jadue planteara entregar mar a Bolivia para zanjar uno de los problemas que Chile tiene con su vecino, Muñoz lo llamó a no hacer populismo con la política exterior, lo que fue respondido por el alcalde: "Lo que he dicho y que Heraldo no leyó, porque parece que no es muy bueno para leer, es que temas de esa relevancia los debe resolver la ciudadanía y que ahí no importa la opinión del líder. Eso es lo que nunca ha estado dispuesto a hacer Heraldo, parece que a él no le gusta mucho que la ciudadanía decida", remató.

Consultado por la carrera presidencial, el timonel del PPD defendió en Cooperativa el derecho de todos a aspirar llegar a La Moneda, pero sostuvo que "la prioridad absoluta" en la oposición ahora debiera ser la realización del Plebiscito constitucional, fijado para el próximo 25 de octubre.

"Meter el tema presidencial hoy me parece que es inconducente", remarcó.

USO DE "EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ" EN CAMPAÑA UDI

Con molestia reaccionó Muñoz ante la polémica generada por la Unión Demócrata Independiente (UDI) al utilizar una icónica frase de las canciones del cantautor nacional Víctor Jara, asesinado en la dictadura de Pinochet, para promover la campaña del "Rechazo" para el Plebiscito.

"Por el derecho de vivir en paz" fue el lema elegido por el gremialismo, tomando las palabras de la canción que fue un himno en las manifestaciones en el país después del 18 de octubre.

El partido compartió la frase mediante Instagram junto a una serie de cápsulas expresando su postura de "Rechazo" y provocó miles de comentarios en su contra de usuarios que acusaron desatino por citar al destacado artista torturado y acribillado por los militares en 1973.

"Me parece que es una falta absoluta de pudor", declaró Muñoz.

Para el político opositor, "el trasfondo" de la campaña de la UDI "es asustar a los chilenos. Es el discurso de Piñera, de que estamos en guerra contra un enemigo poderoso y que necesitamos paz. Esa es una variación de la estrategia de 'Chilezuela': que debemos tener temor al futuro, cuando yo creo que el 'Apruebo' nos llevará a un futuro más prometedor, a mayor esperanza".

"Yo creo que la campaña del 'Rechazo' se equivoca una vez más, como se equivocó hace mucho tiempo en la campaña del 'Sí", en el plebiscito de 1988, remató.

"NECESITAMOS A CARABINEROS LUCHANDO CONTRA LA DELINCUENCIA, NO ESCOLTANDO MARCHAS DEL RECHAZO"

El trato dispar de Carabineros en las manifestaciones registradas el fin de semana, que será incluido en la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, también fue reprochado por Muñoz.

"A la oposición palos y guanacos y al 'Rechazo' escoltas y recuerdos...", criticó.

La jornada del sábado, la policía militarizada dispersó, con el carro lanzaguas y lanzagases, la marcha de enfermeras que exigen la inclusión de las TENS al Código Sanitario, mientras que al mismo tiempo, en Las Condes, los uniformados escoltaron una manifestación por la opción "Rechazo", situación que generó diversas críticas.

"Lo fundamental es ahora una campaña que tendrá que ser mucho por la vía digital, pero tan pronto como podamos salir a terreno tendremos que hacerlo también presencial, esperando también que, por cierto, Carabineros no trate sin el doble estándar que hemos observado", dijo Muñoz.

"Necesitamos a Carabineros luchando contra la delincuencia y no escoltando a las marchas del 'Rechazo', que, por lo demás, han violado las normas sanitarias y parece que siguen las preferencias del Ministerio del Interior. Me preocupa esto", agregó.