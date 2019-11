Alcalde Alessandri: A muchas autoridades del gobierno les ha faltado calle

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, aseguró que a muchas autoridades del gobierno "les ha faltado calle" para entender las demandas tras el origen de la crisis social.

En conversación con La Tercera, la autoridad comunal se refirió a la presión ejercida por la diputada Ximena Ossandón con la aprobación de un aumento del 50 por ciento en la pensión básica solidaria, manifestando que "no sé si la diputada Ossandón lo hizo sintiendo lo que está en la calle. A muchas autoridades de gobierno les ha faltado calle. Y eso lo tenemos que reconocer".

"¿Y quiénes estamos en la calle? Los alcaldes. Los alcaldes forzamos este plebiscito que se va a hacer porque nos pusimos de acuerdo todos: el alcalde (Gonzalo) Durán, el alcalde (Daniel) Jadue, el alcalde Alessandri, todos dijimos si no lo hacen ustedes lo vamos a hacer nosotros", recalcó.

"Los alcaldes tenemos esa conexión directa con la calle. Demostramos estar a la altura y le mostramos al gobierno que a veces es bueno escuchar a quienes estamos todo el día en la calle", insistió Alessandri.

La autoridad realizó estas declaraciones en la misma jornada en que el intendente Felipe Guevara planteó que no vio a nadie "con una bandera pidiendo 'pensiones dignas' o 'No al CAE'" durante las manifestaciones en Plaza Italia, dichos que fueron cuestionados en redes sociales.

Plebiscito y nueva Constitución

El alcalde planteó que "los vecinos quieren paz. Esa paz no se consigue con la nueva Constitución que está muy bien, aunque demorará dos años el cambio. En la Constitución no está la rebaja de contribuciones al adulto mayor, no está agenda social, el tema de los medicamentos, ni las pensiones. Eso no puede esperar, tiene que haber anuncios que la gente sienta".

Alessandri confirmó que "voy a votar que sí a la nueva Constitución y votaré que sea con convención mixta, creo que es el mecanismo más sensato. El Congreso tiene que estar presente como se hizo en la Constitución del 33. Los parlamentarios son los representantes legítimos de la ciudadanía y están para legislar".