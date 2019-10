Alfredo Joignant se autoreivindica: "Al final era el modelo"

El cientista político Alfredo Joignant aprovechó la crisis en curso para ajustar cuentas con quienes, durante los últimos años, cuestionaron e incluso se burlaron del diagnóstico que presentó en el libro "El otro modelo. Del orden neoliberal al régimen de lo público" (2013).

"Al final era el modelo", escribió el militante socialista en una columna publicada este jueves en La Segunda, en la que reivindica las reflexiones y propuestas que planteó en la referida obra, escrita en coautoría con Fernando Atria, Guillermo Larraín, José Miguel Benavente y Javier Couso.

"Todos después de la batalla somos generales, pero nadie dice que hubo soldados y oficiales que, antes de la batalla, intentamos darle otro curso a la historia de Chile. En 2013, escribimos entre varios 'El otro modelo', un libro que fue tildado de biblia de Bachelet (...) y que llevó a sus autores a asumir responsabilidades intelectuales del gobierno de la ex Presidenta sin que se nos haya consultado siquiera sobre la orientación de las políticas públicas", escribió Joignant.

"No estábamos equivocados"

"Sobre todo, se nos criticó por lo errado del diagnóstico, de que en realidad los chilenos querían más del modelo (mejor repartido), que -en-realidad-el-problema-está-en-la-modernización-capitalista que va demasiado rápido, pero con poca capacidad temporal para satisfacer las necesidades de una clase media ávida. Se llegó incluso a publicar un libro sobre 'El derrumbe del otro modelo', cuyos autores respeto y estimo, pero que hoy —supongo— estarán reevaluando su crítica", prosigue, afilando la pluma.

"Me parece que, en lo sustantivo, no estábamos equivocados. Es un problema del modelo que tantos chilenos estén apestados con las AFP, (...) es atribuible al modelo que el destino de uno no esté conectado con el destino de otros. (...) Lo mismo se puede decir de los costos en salud„ desde los remedios hasta los tratamientos de las enfermedades, en donde es evidente que lo esencial de los agentes interesados buscan lucrar con lo que otrora fue un derecho social", plantea.

"Hacia otro modelo"

"En todas estas cosas lo comprometido es el modelo, neoliberal en la medida en que supuso la privatización a gran escala de los derechos sociales", indica el ex panelista televisivo, que cierra advirtiendo que "las protestas sociales de hoy no se resolverán con una oferta que se circunscriba en los límites del modelo".

"De allí que se deba seriamente considerar la necesidad de avanzar hacia otro modelo, profundamente redistributivo y cada vez menos neoliberal. Pero, ojo, esto no nos lleva a una sociedad distinta a la del capitalismo", apunta.