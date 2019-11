La Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Talca anunció que en la tarde de este jueves liderará una marcha pacífica en la ciudad en protesta por la detención por parte de Carabineros del vicesuperintendente de la institución bomberil, Ariel Bravo.

Según denuncian los voluntarios, se encontraban en su unidad socorriendo a personas afectadas por gas lacrimógeno cuando personal de Fuerzas Especiales ingresó al cuartel y detuvo al vicesuperintendente.

"Carabineros entró al cuartel de la Primera Compañía y me apresó con insultos, con garabatos. Me metieron arriba de un bus. Arriba del bus me insultaron también, a puros garabatos, tratándome de 'hueón de mierda', 'estos bomberos de mierda, amparando pillos, delincuentes que andan protestando'", relató Bravo a Cooperativa tras ser dejado en libertad.

"Es la peor experiencia que he tenido en mi vida", manifestó el voluntario.

La marcha pacífica fue convocada para las 18:00 horas por la Primera Compañía.

La institución informó que analiza presentar acciones legales por el incidente, las que serán comunicadas a las 20:30 horas.