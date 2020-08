Caso Fabiola Campillai: Carabinero disparó "con el propósito de proferir dolor", dice Fiscalía

El ex capitán de Carabineros Patricio Maturana Ojeda, detenido y dado de baja por la institución como responsable de las lesiones que le arrebataron la visión, el olfato y el gusto a Fabiola Campillai el 26 de noviembre de 2019, fue formalizado este viernes y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

🔴AHORA Juzgado de Garantía de San Bernardo dicta prisión preventiva para excarabinero imputado como autor de apremios ilegítimos y lesiones graves y gravísimas contra una mujer en dicha comuna el 26/11/2019. Imputado cumplirá medida cautelar en comisaría de Pudahuel. — Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) August 29, 2020

En la audiencia, la fiscal de alta complejidad Paola Zárate afirmó que el imputado, "abusando de su cargo y con el propósito de proferir dolor, efectúa un disparo con la carabina lanzagases que portaba", afectando éste a Campillai, vecina del sector Cinco Pinos de San Bernardo, que esperaba locomoción colectiva para dirigirse a su trabajo.

La escopeta lanzagases "es percutada de frente, en forma recta, dirigiéndola (Maturana) directamente a las personas ubicadas en el lugar, impactando un proyectil de frente en el rostro de la víctima Fabiola Campillai Rojas, que se encontraba, aproximadamente, a 51 metros de distancia del imputado", detalló la persecutora.

🔴AHORA Fiscal de Alta Complejidad Paola Zárate, formaliza por apremios ilegítimos y por lesiones graves y gravísimas a excarabinero imputado por disparo con lacrimógena contra mujer en San Bernardo, ocasionando la pérdida total de visión de la víctima. pic.twitter.com/NBB302BQcY — Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) August 28, 2020

Similitud con el caso Gatica

Resulta notorio que la acusación de la Fiscalía contra Maturana tiene un tenor altamente similar al que formuló contra Claudio Crespo, otro ex carabinero sindicado como responsable de dejar ciego a Gustavo Gatica, tras disparar su escopeta con "intención de castigar".

En la formalización de Crespo, que también quedó en prisión preventiva, el fiscal Francisco Ledezma afirmó que "el imputado se parapetó y, abusando de su cargo, con la intención de castigar, disparó la escopeta antidisturbios directamente al tercio superior del cuerpo de los manifestantes".

Sobre la base de lo expuesto, la jueza Marcia Figueroa estimó que existió en Crespo "ánimo de causar una lesión grave e infligir dolor a una persona".

"Peligro concreto para la sociedad"

Patricio Maturana fue detenido por la PDI durante la noche del jueves en Curicó, y la mañana del viernes fue trasladado al Juzgado de Garantía de San Bernardo para la audiencia de imputación de cargos, que se extendió por más de siete horas, luego de que, temprano, la defensa solicitara un receso.

El magistrado Claudio Ortega accedió a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y dispuso el traslado del ex carabinero al Anexo Penitenciario Pudahuel Norte, por considerarlo un "peligro concreto para la seguridad de la sociedad".

El juez determinó también que, "no siendo procedente, no se hace lugar a la caución (fianza)" en beneficio de Maturana.

El plazo para la investigación de la causa quedó fijado en 90 días.

🔴 J. Garantía de San Bernardo decreta prisión preventiva para Patricio Maturana, oficial de Carabineros, imputado como autor de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Fabiola Campillai, ocurrido en noviembre. Plazo de investigación: 90 días. pic.twitter.com/B71fYYySJS — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 29, 2020

Defensa niega mala intención

La defensa de Maturana, en tanto, negó mala intención del imputado: que haya querido deliberadamente causar castigo y dolor a Fabiola Campillai, como sostiene la Fiscalía.

"Procede a disparar una bomba lacrimógena... ¿Con qué? Literalmente con un 'casi tubo'... que no tiene mira, que no tiene capacidad de dirección. Con un elemento que, además, es impreciso, y que no han sido capaces de establecer cuál es, efectivamente, el curso de ese disparo", planteó la abogada defensora, Catherine Latroph.

Piñera: Carabineros debe actuar dentro de la ley

Consultado por este caso, el Presidente Sebastián Piñera comentó durante la jornada que es una obligación que todas las instituciones de seguridad se apeguen al marco legal.

"Especialmente Carabineros: tiene que actuar dentro del marco de la ley, tiene que actuar dentro del marco del Estado de Derecho y tiene que cumplir los protocolos, especialmente los protocolos que regulan el uso de la fuerza", sostuvo Piñera, enfatizando que que "si algún carabinero, algún (miembro de la) Policía de Investigaciones, algún militar, o cualquier persona, no cumple con esos protocolos; se aleja de las normativas institucionales, no cumple con la ley... Naturalmente que eso no puede quedar impune"

"Por esa razón, la política de nuestro Gobierno ha sido una sola desde el primer día... Cada vez que ha habido indicios de que esto ha ocurrido, tanto Carabineros como el Gobierno han puesto de inmediato los antecedentes a disposición de la Fiscalía", cerró el Mandatario.

[Lea también: Fabiola Campillai apoya el Apruebo, "con la esperanza de que el futuro sea mejor"]