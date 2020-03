Cavada tras la agresión: Había gente que salió a la calle a golpear a otra gente porque sí

El periodista Rafael Cavada relató la agresión sufrida durante la tarde de este sábado por parte de manifestantes del "Rechazo" en una marcha realizada en Providencia.

En conversación con Cooperativa, el profesional aseguró que los sujetos que lo golpearon estaban preparados para salir a golpear a cualquier persona.

"En un primero momento 10 a 12 personas se me vinieron encima a pegarme, varios de ellos me pegaron, yo retrocedí media cuadra y me persiguieron hasta que me dieron con un palo en la cabeza, nadie paró. En mi experiencia personal ahí había gente que salió a la calle a golpear a otra gente porque sí, porque les caían mal, porque les dijeron 'yo apruebo' y eso me preocupa. Estamos en democracia y la gente que expresa sus ideas tiene que hacerlo dentro de ciertos cánones", comentó el periodista.

"He estado en muchos choques entre carabineros y manifestantes sin que nadie me agrediera como me agredió hoy un grupito de personas claramente intolerantes y con algunos problemas de relaciones sociales a pito de nada, porque me reconocieron como un periodista fueron a pegarme", agregó.

El relato de la agresión

Según el relato de Cavada, se topó con la manifestación en el sector del mall Panorámico y que, como lo ha hecho en otras ocasiones, comenzó a grabar la marcha.

"Era una marcha con muchas banderas, con muchos pitos. Llegué a la esquina, me paré, saqué el celular y a los dos segundos un insulto al pasar, gritaron mi nombre, de ahí tres personas se me vienen encima, me tiran el celular al suelo, me empujan, trato de levantar el celular, un tipo me lo aplasta de un pisotón (...) Dos personas se ponen delante y uno de ellos decía que esto le iba a hacer súper mal al movimiento y el otro me decía 'ándate'", expuso.

Cavada continuó señalando que "ahí retrocedí, traté de no darles la espalda porque muchos tenían palos en la mana y en la calle Diego Velásquez ahí empezaron los golpes con bastones retractiles, con palos, y después dos tipos con bates de béisbol, uno de ellos con casco, que fue el que me pegó en la cabeza y caí al suelo".

Tras ello, un odontólogo que trabajaba cerca lo llevó a su consulta y "muy solidariamente me higienizó, me suturó la herida y después fui a mi casa. Pasado un rato me fui a constatar lesiones y voy a ver que acciones tomo".

"El 'Rechazo' dice que rechaza la violencia, pero la evidencia dice lo contrario"

Asimismo, el profesional aseguró que aunque el "Rechazo" se ha planteado como una opción que rechaza la violencia, lo que él vivió fue todo lo contrario.

"Lo que me preocupa es que el Rechazo se ha promovido como una opción que rechaza la violencia, que no está de acuerdo con la violencia. Quiero creer que en esa marcha había mucha gente que no está de acuerdo con la violencia, pero la evidencia a mi me dice todo lo contrario", aseveró.

En cuanto a su estado de salud, dijo que se encuentra bien, que tiene un sutura en la cabeza y que de momento no ha presentado mareos ni vómitos, por lo que el golpe de momento solo le causa algo de dolor.

De todos modos dijo que este domingo se realizará exámenes para descarta cualquier daño neurológico, ante la peligrosidad de recibir un golpe en la cabeza.