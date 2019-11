Con la UC, de Concepción y Austral a la cabeza: Rectores condenan "vulneración de DD.HH." a manos de fuerzas de orden y seguridad

Los rectores de las universidades públicas no estatales -agrupadas en la Red G9- condenaron "enfáticamente la vulneración de los derechos humanos ejercida por miembros de las fuerzas de orden y seguridad en contra de ciudadanos y ciudadanas", a raíz de la crisis social que vive el país.

"Manifestamos nuestro repudio a toda forma de violencia que amenace la vida de cualquier integrante de nuestra sociedad, en especial de nuestros estudiantes que han sido víctimas de acciones de fuerza desmedida, controles abusivos, que afectan su integridad física y sicológica", enfatizaron las universidades Católica del Norte, Católica del Maule, Católica de la Santísima Concepción, Católica de Chile, de Concepción, Católica de Valparaíso, Técnica Federico Santa María, Austral de Chile y Católica de Temuco.

Las instituciones agregaron que "hemos otorgado apoyo legal y sicológico a los miembros de nuestras comunidades afectados. Asimismo, desde el inicio de las manifestaciones sociales hemos dispuesto espacios de debate, creación y reflexión, con el fin de avanzar en el diálogo y en la búsqueda de soluciones para que Chile se vuelva un país más justo y equitativo".

"Es urgente contar con contextos que aseguren nuevamente la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país", dijeron.

"Manifestamos nuestro absoluto rechazo y repudio a los actos vandálicos que están afectando a nuestra sociedad. Creemos necesario hacer un llamado a la paz, a la no violencia y al respeto del orden público con apego siempre a las leyes y tratados internacionales sobre derechos humanos que rigen nuestro país. De no ser así, corremos el riesgo de entrar en una escalada que, de no frenarse, nos llevará a una crisis aún mayor de la institucionalidad", concluyen.

La declaración la firman: