Coyhaique: 18 personas fueron detenidas durante las manifestaciones

Carabineros detuvo a 18 personas en la ciudad de Coyhaique tras la multitudinaria marcha que convocó a más de 3.000 personas el lunes en la capital de la Región de Aysén.

Este martes el fiscal Luis González detalló que 14 personas fueron formalizadas por desórdenes públicos. "A tres de ellos se les controló la detención por robo en lugar no habitado y se amplió hasta mañana para su formalización".

"Otro imputado fue controlado por el delito de porte de arma cortante y además se formalizó a dos imputados a quienes se les había ampliado su detención por el delito de incendio de bienes que se encuentran dentro de un poblado", precisó.

La mayoría de los imputados fueron detenidos y vinculados a los daños provocados en un Banco y dos AFP ubicadas a escasos metros de la Primera Comisaria de Coyhaique.

Ahora: @Cooperativa General José Riquelme explica que Carabineros no pudo evitar el destrozo de locales ubicados a metros de cuartel pq se priorizo la protección de la Comisaría de Coyhaique atacada simultaneamente con una bomba molotov. #CooperativaTeSuma pic.twitter.com/48DoPTq79E — javier verdejo (@javierverdejop) October 22, 2019

Según el jefe de zona de Carabineros, la destrucción de los edificios privados no se pudo evitar debido a que desconocidos arrojaron piedras y una bomba molotov contra la Comisaría.

[🎥VIDEO] Un registro de esta noche muestra el apedreamiento de la comisaría de Carabineros en Coyhaique, y lo que sería el lanzamiento de una bomba molotov. #Coyhaique #Aysen #ChileProtestas pic.twitter.com/z8d4nTp8Ad — El Baker (@ElBakerAysen) October 22, 2019

"La pérdida de un cuartel por un incendio sería mucho más negativa ya que no podríamos trabajar y albergar a nuestro personal para poder atender los problemas con los detenidos y además que al interior había detenidos que no tenían que ver con esta contingencia", indicó el general José Riquelme.

Los cuatro días de manifestaciones, mayormente pacificas han dejado un saldo de 17 personas lesionadas y aún no se ha solicitado decretar estado de excepción.

"No se ha evaluado y no queremos que nos fuerzen a eso. Eso no lo voy a hacer yo sola, no lo va a hacer solo el gobierno, evitarlo es responsabilidad de todos nosostros como comunidad regional", señaló la intendenta, Geoconda Navarrete

Durante estos cuatro días se han realizado manifestaciones en Cochrane, Chile Chico, Puerto Cisnes, Melinka y Puerto Aysén, sin que se hayan registrado desordenes y detenciones.